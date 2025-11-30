سوريا والأردن يبحثان تفعيل الاتفاقيات وتعزيز التعاون الزراعي

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة أمجد بدر اليوم مع السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة تطوير وتعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بما ينسجم مع المتغيرات والظروف الراهنة، وذلك خلال لقاء في مبنى الوزارة.

وأشاد الوزير بدر بالعلاقات التاريخية التي تجمع سوريا والأردن، وبالبنية التحتية الزراعية المتقدمة لدى الجانب الأردني، مؤكداً أهمية تطوير العمل المشترك في مجالات البحث العلمي النباتي والحيواني، وتبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية، ولا سيما في ظل الظروف المناخية المتشابهة بين البلدين.

وتطرق الوزير بدر إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في سوريا، وفي مقدمتها محدودية الموارد، والحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة، إضافة إلى نقص الأعلاف، ومتطلبات تأمين اللقاحات البيطرية، وتراجع أعداد قطيع الأبقار.

وأكد معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور أيهم عبد القادر أهمية التوصل إلى صيغة تفاهم تسهّل إجراءات الترانزيت، بما يضمن انسيابية مرور المنتجات الزراعية والحيوانية بين البلدين.

من جانبه، أشار السفير القضاة إلى دور القطاع الزراعي السوري المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، معرباً عن استعداد الأردن لتقديم المساعدة في مواجهة التحديات التي تواجه الزراعة السورية وتعزيز التعاون بما يخدم مصلحة البلدين.

يذكر أن وفداً أردنياً برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق بحث مع نقيب المهندسين الزراعيين السوريين المهندس مصطفى المصطفى بالأردن في تموز الماضي إعداد روزنامة زراعية مشتركة بين الأردن وسوريا لتنسيق عمليات التصدير والاستيراد، وضمان انسياب منتظم للمنتجات.

وتسهم إعادة وتفعيل الاتفاقيات الزراعية في تحسن وتوفر المنتجات في الأسواق، إضافة إلى تعزيز حركة العبور بين البلدين.