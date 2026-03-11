“شل” تعلن حالة “القوة القاهرة” على شحنات الغاز من قطر

لندن-سانا

أعلنت شركة “شل” اليوم الأربعاء، حالة “القوة القاهرة” على شحنات الغاز التي تشتريها من قطر ‌وتبيعها لعملائها في أنحاء العالم.

وقالت مصادر في الشركة لرويترز: “إضافة إلى شل تلقّت ⁠شركات أخرى تشتري الغاز الطبيعي المسال من قطر منها “توتال إنيرجيز” الفرنسية وبعض الشركات الآسيوية، إخطارات بحالة القوة القاهرة من قطر، وقالت لعملائها: إنّها لن تبيع غازاً قطرياً مسالاً ما دامت المنشآت في قطر مغلقة”.

ويستخدم هذا الإخطار لوصف تطورات خارجة عن سيطرة الشركة مثل الكوارث الطبيعية والحروب، بما يعفيها عادة من التزامات تعاقدية دون عقوبة.

يأتي قرار الشركة التي تعد أكبر متعامل في العالم في الغاز الطبيعي المسال، بعد إعلان قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، الأسبوع الماضي، أنّ الإنتاج في منشأتها توقّف إثر اعتداءات إيرانية، وأعلنت حالة “القوة القاهرة” على شحنات الغاز الطبيعي المسال.