أسعار النفط تنخفض إثر تقارير حول سحب قياسي من الاحتياطيات الاستراتيجية

طوكيو-سانا

انخفضت أسعار النفط في التعاملات العالمية، اليوم الأربعاء، وذلك في أعقاب تقارير كشفت عن مقترح لوكالة الطاقة الدولية، يقضي بتنفيذ أكبر عملية سحب من مخزونات النفط الاستراتيجية.

وذكرت رويترز أن أسعار العقود الآجلة لخام برنت تراجعت بمقدار 23 سنتاً، ما يعادل نسبة 0.26 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 87.57 دولاراً.

كما هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 37 سنتاً، أي بنسبة بلغت 0.44 بالمئة، ليستقر عند 83.08 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا التراجع مدفوعاً بتوقعات زيادة المعروض في الأسواق العالمية حال إقرار وكالة الطاقة الدولية خطة السحب الموسعة من الاحتياطيات النفطية، في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن استقرار الإمدادات.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية؛ ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.