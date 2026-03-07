شركة عمران السورية تتسلم من مصر شحنات مواد أولية لصناعة الإسمنت

دمشق-سانا

تسلمت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” شحنات من المادة الأولية للإسمنت قبل الطحن “الكلنكر” من شركة “سيسكو” المصرية وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعت الشهر الماضي بين الشركتين.

وأوضح مدير شركة “عمران” محمود فضيلة، في تصريح لـ”سانا” اليوم السبت، أن توافر هذه المادة يسهم بدعم استمرارية إنتاج الإسمنت في المعامل السورية، وأن تأمين كميات منها يتم بشكل مرحلي ومدروس، لتأمين مستلزمات إنتاج الإسمنت وذلك وفق تقديرات دقيقة لحاجة السوق المحلية والطاقة الإنتاجية المتاحة للمعامل.

ولفت فضيلة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الشركة للحفاظ على استقرار أسعار الإسمنت في السوق المحلية، ووضع خطط تهدف إلى خفض التكاليف الإنتاجية من خلال تأمين مادة الكلنكر اللازمة لتشغيل مصانعها.

ووقعت شركة “عمران” في 29 كانون الثاني الماضي مع شركة “سيسكو” للإسمنت في القاهرة، مذكرة تفاهم لتأمين مادة الكلنكر “المادة الأولية للإسمنت قبل الطحن”، وذلك في إطار دعم سلاسل التوريد وتطوير قطاع الإسمنت بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

