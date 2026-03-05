أسعار النفط تقفز 5 بالمئة جراء التوترات في المنطقة

69a6b6f64236040f5b1ff099 أسعار النفط تقفز 5 بالمئة جراء التوترات في المنطقة

واشنطن-سانا

قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم بنسبة 5 بالمئة، مواصلة مكاسبها في ظل تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، والتي تسببت بتعطيل سلاسل الإمداد وعمليات الشحن، ودفع كبار المنتجين إلى خفض الإنتاج.

وذكرت وسائل إعلام أن سعر خام برنت ارتفع بمقدار 4.09 دولارات، أو ما يعادل 5.02 بالمئة، ليصل إلى 85.49 دولاراً للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً للجلسة الخامسة على التوالي.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 6 دولارات، أو ما يعادل 8.04 بالمئة، ليصل سعره إلى 80.66 دولاراً.

يشار إلى أن هذا الارتفاع الحاد يرجع إلى حالة “عدم اليقين” التي تسيطر على الأسواق، حيث يخشى المستثمرون من تأثر حركة الناقلات في مضيق هرمز ومسارات التجارة البحرية، نتيجة التصعيد العسكري القائم، وهو ما دفع بعض المنتجين الرئيسيين إلى إجراء تعديلات احترازية في مستويات الإنتاج لمواجهة المخاطر اللوجستية المتزايدة.

استقرار أسعار الذهب في السوق السورية عند مليون و20 ألف ليرة
اتفاقية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومتي إيطاليا والنرويج لإعادة تأهيل محطة دير علي
مباحثات سورية هنغارية لتعزيز التعاون الاقتصادي وإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك
افتتاح المعرض التسويقي لمنتجات المرأة في المتحف الوطني باللاذقية
شركات عربية وأجنبية تؤكد أهمية معرض “بيلدكس” كنافذة تسويقية وبوابة للدخول إلى السوق السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك