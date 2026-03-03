مذكرة تفاهم بين الزراعة وأكساد لتأهيل مفرخة عين الزرقاء في إدلب وتنمية الثروة السمكية في سوريا

0L9A5169 مذكرة تفاهم بين الزراعة وأكساد لتأهيل مفرخة عين الزرقاء في إدلب وتنمية الثروة السمكية في سوريا

دمشق-سانا

وقّعت الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة السورية، مذكرة تفاهم مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بهدف تطوير قطاع الثروة السمكية في سوريا، ورفع كفاءة البنية التحتية للإنتاج والاستزراع، بحضور وزير الزراعة أمجد بدر.

ترميم خطوط الإنتاج

تتضمن المذكرة التي وقعت اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة بدمشق، برنامج عمل مشترك يقوم على تبادل المعارف والخبرات، وترميم خطوط إنتاج الأنواع السمكية المحلية في موقع عين الزرقاء قرب قرية دركوش بمحافظة إدلب، وتأهيل مفرخ الأسماك العائد للهيئة فيها وإحداث مفرخ جديد، إلى جانب تنفيذ أبحاث علمية متخصصة تسهم في تنمية الموارد السمكية في سوريا والمنطقة العربية.

0L9A5196 مذكرة تفاهم بين الزراعة وأكساد لتأهيل مفرخة عين الزرقاء في إدلب وتنمية الثروة السمكية في سوريا

كما تشمل المذكرة زيادة الطاقة الإنتاجية للأنواع السمكية المحلية، إلى جانب رفع القدرات العلمية والفنية للعاملين في القطاع عبر التدريب على التقانات الحديثة وتطوير أساليب الإرشاد السمكي، وتنظيم ورشات عمل حول أهمية الحفاظ المستدام على التنوع الحيوي للثروة السمكية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات مع عدد من الدول العربية ذات الخصائص السمكية المتقاربة مع المياه العذبة السورية.

تفعيل تفريخ الأسماك

اياد خضرو مذكرة تفاهم بين الزراعة وأكساد لتأهيل مفرخة عين الزرقاء في إدلب وتنمية الثروة السمكية في سوريا

المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية إياد خضرو، أكد في تصريح لمراسلة سانا، أن مذكرة التفاهم تشكل خطوة عملية لإعادة تفعيل تفريخ الأسماك وإنتاج البذار السمكي محلياً، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية للمفرخ الذي تعتزم الهيئة إحداثه تقدر بنحو خمسة ملايين إصبعية سنوياً، بما يسهم في دعم مشاريع الاستزراع السمكي وتوفير مستلزماتها.

وأشار خضرو إلى أن إنتاج هذا المفرخ سيشمل في مرحلته الأولى إصبعيات الكارب والمشط، مع خطط مستقبلية للتوسع نحو أنواع أخرى، بالتوازي مع برامج تحسين السلالات وتطوير الإنتاجية.

إطار زمني للنهوض بقطاع الأسماك

محمد النصري مذكرة تفاهم بين الزراعة وأكساد لتأهيل مفرخة عين الزرقاء في إدلب وتنمية الثروة السمكية في سوريا

بدوره، أوضح مدير إدارة الثروة الحيوانية في منظمة (أكساد) محمد النصري أن هذه المذكرة تضع إطاراً زمنياً وآليات تنفيذ واضحة للنهوض بقطاع الأسماك في سوريا، بما يسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير الأبحاث والدراسات، وتعزيز استزراع الأسماك كمصدر بروتيني مهم، ودعم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل، ولا سيما في مجال استزراع المياه العذبة.

وكانت وزارة الزراعة ركزت في خطتها الخمسية على تحسين واقع قطاع الثروة السمكية والتوسع في إنتاج إصبعيات أسماك المياه العذبة، ولاسيما الكارب والمشط، عبر تجهيز المفرخات وتأمين مستلزمات الإنتاج، والتوجه نحو الاستزراع المكثف في الأقفاص العائمة بالسدود، وإحداث مفرخات جديدة، ودعم إنشاء المزارع السمكية ومعامل الأعلاف.

0L9A5231 مذكرة تفاهم بين الزراعة وأكساد لتأهيل مفرخة عين الزرقاء في إدلب وتنمية الثروة السمكية في سوريا
0L9A5237 مذكرة تفاهم بين الزراعة وأكساد لتأهيل مفرخة عين الزرقاء في إدلب وتنمية الثروة السمكية في سوريا
0L9A5246 مذكرة تفاهم بين الزراعة وأكساد لتأهيل مفرخة عين الزرقاء في إدلب وتنمية الثروة السمكية في سوريا
الشركات الصناعية الوطنية في معارض سوريا التخصصية: كفاءة بالمنتجات ‏ومنافسة للشركات الخارجية في مختلف القطاعات
سوريا تشارك في اجتماعات مجلس وزراء أوابك في الكويت للمرة الأولى بعد التحرير
ارتفاع أسعار النفط عالمياً
وزارة الزراعة السورية تمدد فترة تقديم طلبات على “القرض الحسن” حتى الـ 18 من الشهر الجاري
إدارة حسياء الصناعية ترفد كوادرها بأحدث الأجهزة التقنية لتعزيز بيئة العمل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك