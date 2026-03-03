الحصرية: إعادة فتح حساب المصرف المركزي في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعزز الاستقرار المالي

دمشق-سانا

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن إعادة فتح حساب المصرف لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك تمثل خطوة استراتيجية مهمة، من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي مباشر على القطاع المالي السوري، مع اكتمال الخطوات الأخرى ضمن خطة المركزي لإعادة الاندماج بالقطاع المالي الدولي.

وأوضح الحصرية في تصريح صحفي نشر على قناة المركزي عبر التلغرام مساء أمس الإثنين، أن هذه الخطوة تكتسب أهميتها من مجموعة عوامل مترابطة، تشمل: تعزيز مسار التعافي والاستقرار المالي في البلاد، والثقة بالاقتصاد السوري، وإبراز التزام المصرف بسياسات التعاون البنّاء مع المؤسسات المالية الدولية.

وقال الحصرية: إن من شأن هذه الخطوة أيضاً تسهيل التحويلات المالية وتشجيع تدفّق الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا، ودعم التجارة الخارجية عبر تسهيل المدفوعات والتسويات المالية الدولية، وتعزيز الاستقرار المالي من خلال توسيع وتطوير العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية.

وبين الحصرية أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في مسار الانفتاح المالي، وتكريس انخراط القطاع المالي السوري ضمن النظام المالي العالمي، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن السوري.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن السبت الماضي في بيان له، استكمال إجراءات تسوية علاقاته المصرفية مع البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وإعادة فتح حسابه لديه.