كوبا تغلق ثلاثة أرباع فنادقها جراء العقوبات الأميركية

هافانا-سانا‏

أعلن رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو أنّ ثلاثة أرباع فنادق كوبا اضطرت لإغلاق ‏أبوابها وأصيب قطاع السياحة في الجزيرة بـ”شلل شبه تام” جراء العقوبات الأميركية ‏ونقص الوقود.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماريرو قوله للصحفيين أمس الأربعاء: “إنّ سبع سلاسل ‏دولية تدير حوالى نصف الغرف الفندقية، غادرت الجزيرة، وأغلقت نحو 73 في المئة ‏من الفنادق أبوابها، فيما بات قرابة 25 ألف عامل “في وضع صعب”.‏

وتصاعدت الأزمة بعدما فرضت واشنطن عقوبات في أيار الماضي على مجموعة ‏GAESA‏ التي يديرها الجيش الكوبي، ما دفع العديد من المشغلين الدوليين إلى إنهاء ‏اتفاقات إدارة الفنادق لتجنب العقوبات الأميركية.‏

وبعد إعلان هافانا في شباط الماضي نقصاً في وقود الطائرات، علّقت شركات طيران ‏كندية وروسية وأوروبية رحلاتها إلى الجزيرة.‏

وكانت السياحة ثاني أكبر مصدر لعائدات العملة الصعبة في كوبا، إذ كانت توظف أكثر ‏من 300 ألف شخص قبل تفاقم الأزمة هذا العام، وتظهر الأرقام الرسمية انخفاضاً ‏بنسبة 58 في المئة في أعداد السياح الوافدين خلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران ‏الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.‏