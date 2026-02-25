واشنطن تسمح بتصدير النفط الفنزويلي إلى كوبا لأغراض إنسانية

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أنها ستخفف القيود المفروضة على صادرات النفط الفنزويلية إلى القطاع الخاص في كوبا لأسباب إنسانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخزانة الأميركية قولها: إنها ستسمح بالصادرات “التي تدعم الشعب الكوبي، بما في ذلك القطاع الخاص الكوبي” كتلك المخصصة للاستخدامات التجارية والإنسانية”.

وجاء هذا التحوّل في الموقف الأميركي في وقت أعرب رؤساء حكومات دول مجموعة الكاريبي (كاريكوم) خلال قمة لهم في أرخبيل سانت كريستوفر ونيفيس، عن قلقهم من احتمال حدوث انهيارٍ سريع في كوبا التي كانت تعتمد على فنزويلا بنحو نصف احتياجاتها من الوقود.

وكانت الولايات المتحدة سمحت الأسبوع الماضي لشركة “موريل وبروم” الفرنسية بالانضمام إلى قائمة الشركات النفطية المسموح لها بالعمل في فنزويلا، في إطار مساعيها إلى رفع إنتاج النفط في هذه الدولة، بعد الإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو.