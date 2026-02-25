واشنطن تسمح بتصدير النفط الفنزويلي إلى كوبا لأغراض إنسانية

1411444.jpeg واشنطن تسمح بتصدير النفط الفنزويلي إلى كوبا لأغراض إنسانية

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أنها ستخفف القيود المفروضة على صادرات النفط الفنزويلية إلى القطاع الخاص في كوبا لأسباب إنسانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخزانة الأميركية قولها: إنها ستسمح بالصادرات “التي تدعم الشعب الكوبي، بما في ذلك القطاع الخاص الكوبي” كتلك المخصصة للاستخدامات التجارية والإنسانية”.

وجاء هذا التحوّل في الموقف الأميركي في وقت أعرب رؤساء حكومات دول مجموعة الكاريبي (كاريكوم) خلال قمة لهم في أرخبيل سانت كريستوفر ونيفيس، عن قلقهم من احتمال حدوث انهيارٍ سريع في كوبا التي كانت تعتمد على فنزويلا بنحو نصف احتياجاتها من الوقود.

وكانت الولايات المتحدة سمحت الأسبوع الماضي لشركة “موريل وبروم” الفرنسية بالانضمام إلى قائمة الشركات النفطية المسموح لها بالعمل في فنزويلا، في إطار مساعيها إلى رفع إنتاج النفط في هذه الدولة، بعد الإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو.

بيان أمريكي أوروبي يرحب بوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وتنظيم “قسد”
إدارة حسياء الصناعية ترفد كوادرها بأحدث الأجهزة التقنية لتعزيز بيئة العمل
الإمارات والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي
مباحثات مالية سورية مع الخزانة الأمريكية والبنك الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية
ارتفاع أسعار الذهب 25 ألف ليرة في السوق السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك