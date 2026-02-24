مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون الزراعي وتطوير التبادل التجاري

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة السوري أمجد بدر مع السفير الأردني بدمشق سفيان سلمان القضاة، علاقات التعاون في المجال الزراعي والتبادل التجاري، وتوحيد المعايير بين البلدين.

وخلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة بدمشق، أكد الوزير بدر أهمية التنسيق المستمر والتعاون، وخاصة في مجالات تبادل المنتجات الزراعية، ونقل البضائع والعبور والترانزيت، ووضع ضوابط مشتركة للشهادات الصحية البيطرية والنباتية، وتوحيد الاختبارات والمعايير، بما يسهم في تقديم التسهيلات.

وأشار الوزير بدر إلى “ضرورة وضع روزنامة زراعية مشتركة، وتشكيل لجان فنية متخصصة، وتبادل الخبرات في مجال البحوث الزراعية ونقل التجارب”.

وتحدث وزير الزراعة عن موضوع دخول الشاحنات السورية والأردنية إلى البلدين، وأوضح أهمية إنشاء مركز حجر موحّد بإشراف مشترك وفق معايير صحية مشتركة، وتفعيل اللجنة الرباعية وفق الاتفاقية الرباعية الموقعة سابقاً بين سوريا والأردن والعراق ولبنان.

من جهته أكد السفير الأردني أهمية النقاط التي تم طرحها، وضرورة متابعتها، والإسراع بتشكيل اللجان الفنية، لافتاً إلى أنه سيتم نقل كل الطروحات إلى حكومة بلاده لمعالجتها.

وكان الوزير بدر بحث في الثاني من شهر شباط الجاري، مع نظيره الأردني صائب الخريسات في العاصمة الأردنية عمّان، سبل تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز التبادل التجاري بين سوريا والأردن، وتسهيل انسياب السلع الزراعية.

كما تطرقت مباحثات الوزيرين إلى آليات مرور المنتجات الزراعية عبر الأراضي السورية لمقاصد التصدير المختلفة، مع التأكيد على أهمية تفعيل الاتفاقية الرباعية للتعاون الزراعي، بما سيسهم في دعم القطاع الزراعي وتنشيط التبادل التجاري الإقليمي.