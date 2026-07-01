يوروستات: ارتفاع إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من الطاقة المتجددة إلى 45.5 %

بروكسل-سانا

كشف مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” في بيانات صدرت اليوم الأربعاء، أن نسبة الكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي من مصادر الطاقة المتجددة بلغت 45.5 % في الربع الأول من العام الجاري.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن بيانات المكتب، أن “الكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي من مصادر الطاقة المتجددة في الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبتها 45.5 %، مقارنة بـ 42.7 % المسجلة في الربع نفسه من عام 2025”.

ووفقاً للبيانات، فإن “طاقة الرياح شكلت المصدر الرئيسي من مصادر الطاقة المتجددة، حيث سجلت نسبة 44.9 % من إجمالي الإنتاج الكهربائي، مقارنة بـ 42.3 % في الربع الأول من عام 2025”.

بينما احتلت الطاقة الكهرومائية المرتبة الثانية بنسبة 28 %، تلتها الطاقة الشمسية بنسبة 17.3 %.

“أما النسبة المتبقية من الكهرباء المتجددة فجاءت من الوقود المتجدد 9.4 % والطاقة الحرارية الأرضية ومصادر الطاقة الأخرى 0.4 %”، بحسب البيانات.

وتصدرت الدنمارك قائمة الاتحاد الأوروبي في توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 90 % وبشكل أساسي من الرياح، والبرتغال بنسبة 82.9 % بشكل أساسي من الطاقة المائية، وليتوانيا بنسبة 75.7 % من الرياح بشكل أساسي.

وفي المقابل سجلت أدنى النسب في جمهورية التشيك 12.7 % ومالطا 13.0 % وسلوفاكيا 17.2 %.

أما بالنسبة لإيطاليا فكشفت البيانات أنه على الرغم من قوتها إلى حد ما في مجال الطاقة الكهرومائية، إلا أنها تقل قليلاً عن متوسط الاتحاد الأوروبي، فهي لا تزال في المركز الـ 16 بعد رومانيا وقبل هولندا.