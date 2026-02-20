أسعار النفط تسجل ارتفاعاً وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات

سنغافورة-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسط تصاعد المخاوف من نشوب صراع محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وتعطل الإمدادات.

وبحسب شبكة سي إن إن، زادت العقود ‌الآجلة لخام برنت 25 سنتاً، أو 0.4%، إلى 71.91 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي31 سنتاً، أو 0.5%، إلى 66.74 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار النفط، قد سجلت أمس الخميس أعلى مستوى لها عند التسوية في ستة أشهر.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي الأسواق في شركة فيليب نوفا: إن أسعار الخام لامست أعلى مستوياتها في 6 أشهر ،وسط مخاوف من مخاطر محتملة على الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب.