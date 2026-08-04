افتتاح متجر “حكايا” في مطار دمشق الدولي لدعم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة

دمشق-سانا

افتتح اليوم الثلاثاء في مطار دمشق الدولي متجر “حكايا” لعرض منتجات تصنعها نساء وأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات والإعلام خالد زعرور والسياحة مازن الصالحاني ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ سانا: نجسد اليوم رؤية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة فهدفنا الانتقال من الرعاية الاجتماعية التقليدية إلى بناء اقتصاد مستدام يشترك فيه الجميع.

وأوضحت الوزيرة قبوات أنه من الضروري مواصلة العمل على تمكين المرأة السورية اقتصادياً واجتماعياً، مشيرة إلى أن الأولوية لتأمين فرص عمل كريمة للنساء وذوي الإعاقة لضمان استقلاليتهم المادية فدعم الفئات المهمشة يبدأ من منحهم الأدوات اللازمة للمشاركة في سوق العمل.

ولفتت الوزيرة قبوات إلى أن الوزارة تسعى إلى تعميم تجربة متجر “حكايا” لتشمل كل مطار ومدينة في سوريا لدعم المرأة وذوي الإعاقة اقتصادياً بكل شبر في الوطن.