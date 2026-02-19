وزير الاقتصاد يحث التجار والصناعيين على تخفيف الأعباء عن الأسر في رمضان

دمشق-سانا

دعا وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، التجار والصناعيين إلى تحكيم الضمير في التسعير ومراعاة الظروف المعيشية للأسر السورية، مؤكداً أهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية في التعاملات الاقتصادية.

وقال الشعار اليوم الخميس، في صفحته على فيسبوك: “سوريا اليوم تُبنى بأيديكم، ولنثبت جميعاً أن اقتصادنا ليس مجرد حركة سلع وأموال، بل منظومة قيم وأخلاق، تحكمها الرحمة قبل الربح، والإنسان قبل الأرقام”.

وأوضح الشعار أن سوريا بعد التحرير ليست بلداً للاحتكار أو المضاربة، بل بلد للتعاطف والتراحم والتكافل، مشيراً إلى أن المسار الاقتصادي الذي اختارته الدولة يقوم على المبادرة والإبداع والمنافسة العادلة، بعيداً عن الاستغلال أو الاحتكار.

وأشار الوزير إلى أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يتطلب سلوكاً استثنائياً في النبل والمسؤولية، ولا سيما أن الشعب السوري عانى وصبر طويلاً، وهو اليوم يستحق أن يرى في أسواقه صورة سوريا الجديدة، سوريا العدل والرحمة والإنصاف.

وأكد الشعار أن وزارة الاقتصاد والصناعة لا تألو جهداً في ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار وحماية المستهلك، معتبراً أن الاقتصاد الحر مسؤولية قبل أن يكون حقاً، وأخلاق قبل أن يكون أرقاماً.