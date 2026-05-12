الذهب يرتفع 0.5 بالمئة وسط ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط ترقب المستثمرين التطورات بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، وكذلك اللقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني “شي جين بينغ”.

وذكرت رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4757.59 دولاراً للأوقية (الأونصة).

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم حزيران 0.8 بالمئة إلى 4768.20 دولاراً.

وتترقب الأسواق زيارة ترامب التي تستغرق يومين إلى الصين هذا الأسبوع، إذ من المقرر أن يلتقي “شي” لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، بما فيها الأوضاع في الشرق الأوسط.

