غرفة زراعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “من المنتج إلى المستهلك” لدعم الإنتاج والتسويق

دمشق-سانا

أعلنت غرفة زراعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركة “إينور” للمعارض، عن إطلاق مبادرة “من المنتج إلى المستهلك” يوم الأحد المقبل الـ 28 من كانون الأول الجاري، وذلك في سياق الجهود المبذولة لدعم الإنتاج الزراعي والمنتجين، وتنشيط العملية التسويقية.

وفي تصريح لمراسلة سانا، بيّن رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن أن هذه المبادرة التي تستمر لمدة عشرة أيام في مقر الغرفة، تهدف إلى إيجاد قنوات تسويقية مباشرة تضمن بيع المنتجات الزراعية والغذائية من المنتج إلى المستهلك مباشرة، بما في ذلك منتجات الدواجن والبيض والعسل والفطر والخضار، إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج من أعلاف وبذور وأسمدة بأسعار تنافسية.

وأكد جنن أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة كسر حلقات الوساطة التجارية، بما ينعكس إيجاباً على خفض التكاليف والأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع ضمان جودة المنتجات المعروضة، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي لتعزيز دور الغرفة التنموي ودعم الاستثمار الزراعي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة تتبناها الغرفة لتعزيز حضور المنتج المحلي في الأسواق السورية، وتسهيل وصول المستهلكين إلى السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأقرّ مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها الشهر الماضي، إطلاق هذه المبادرة في خطوة تأتي ضمن رؤية الغرفة لتعزيز دورها التنموي في دعم المنتجين المحليين، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتسهيل وصول المستهلك إلى منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.