موانئ قطر تحقق نمواً في حركة الحاويات والسفن خلال حزيران 2026

photo 2026 07 04 19 30 29 موانئ قطر تحقق نمواً في حركة الحاويات والسفن خلال حزيران 2026

الدوحة-سانا

أعلنت شركة موانئ قطر عن تحقيق زيادة ملحوظة في مؤشرات الأداء التشغيلي خلال شهر حزيران الماضي، حيث بلغ إجمالي الحاويات النمطية المناولة أكثر من 78 ألف حاوية، مسجلة نمواً بنسبة 13 بالمئة مقارنة بشهر أيار 2026، في مؤشر على استمرار انتعاش الحركة التجارية عبر الموانئ القطرية.

وقالت شركة موانئ قطر في منشور على منصة “إكس” اليوم السبت: إن الموانئ استقبلت خلال الشهر ذاته 121 سفينة، بزيادة نسبتها 21 بالمئة عن عدد السفن الوافدة في شهر أيار الماضي.

وأشارت البيانات التشغيلية إلى مناولة نحو 23 ألف طن من البضائع العامة خلال حزيران، بينما سجلت البضائع السائبة ارتفاعاً بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، بإجمالي تجاوز 67 ألف طن.

ويُعد ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، وأحد أكبر الموانئ التجارية في الشرق الأوسط، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 28.5 كيلومتراً مربعاً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 7.5 ملايين حاوية نمطية سنوياً، بفضل مرافقه الحديثة وشبكة خطوطه البحرية المتنامية التي توفر خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة حول العالم.

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