في معرض “موتكس”.. صناعة الألبسة السورية تشهد تطوراً رغم التحديات

ريف دمشق-سانا

أكد مشاركون في معرض الملابس السوري التخصصي التصديري “موتكس خان الحرير2026″، أن صناعة الألبسة الوطنية تشهد تطوراً في ظل عودة عدد من الشركات والمعامل إلى الإنتاج، الأمر الذي يعكس مؤشرات إيجابية للتعافي التدريجي، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال مجد غريب صاحب إحدى الشركات المشاركة بالمعرض لمراسلة سانا: إن عودة الشركات المتخصصة للعمل، دليل على استعادة العلامات التجارية السورية لدورها في السوق، مؤكداً أن المعارض التجارية تشكل المنصة الأهم للتعريف بالمنتج المحلي واستقطاب الزبائن من الداخل والخارج، مع ضرورة التركيز على دعم الصناعة الوطنية لتقليل الاعتماد على المستوردات.

أما بالنسبة للتحديات التي تواجه الصناعة، فقد أشار الغريب إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية والأيدي العاملة، معرباً عن تفاؤله بتحسن الاستقرار الاقتصادي وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير.

وأشار وائل سلامة صاحب ورشة للخياطة في تصريح مماثل، إلى أن توفر المواد الأولية في الآونة الأخيرة ساهم في رفع جودة المنتج وتخفيف بعض الأعباء التشغيلية، رغم بقاء كلف الطاقة والكهرباء وأجور العمال والضرائب، كعوامل ترفع من الكلفة النهائية للقطعة.

وبين المدير التنفيذي لأحد معمل الألبسة يمان أرمنازي أن المعمل يوفر نحو ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم آلاف الأسر، لافتاً إلى أن الكوادر البشرية المؤهلة تمثل القوة للصناعة السورية التي تمتلك مقومات حقيقية للنمو والمنافسة في الأسواق التصديرية.

بدوره، شدد أنس حورية من إحدى شركات الأزياء المشاركة بالمعرض على ضرورة تحديث خطوط الإنتاج وتطوير الجودة كشرط أساسي لفتح أسواق جديدة في دول الشرق الأوسط، داعياً إلى إعادة النظر في تخفيض كلف الإنتاج وتحسين إجراءات التصدير، بما في ذلك الرسوم الجمركية وإجراءات الشحن.

يُذكر أن فعاليات معرض “موتكس خان الحرير” انطلقت يوم أمس على أرض مدينة المعارض بريف دمشق بتنظيم من غرفتي صناعة وتجارة دمشق وحلب وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة.