وزير الخارجية يبحث مع عدد من رجال الأعمال السوريين في الجزائر فرص التعاون الاقتصادي

photo 6 2026 06 04 23 02 25 1 وزير الخارجية يبحث مع عدد من رجال الأعمال السوريين في الجزائر فرص التعاون الاقتصادي

الجزائر-سانا

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الجزائر.

photo 2 2026 06 04 23 02 24 وزير الخارجية يبحث مع عدد من رجال الأعمال السوريين في الجزائر فرص التعاون الاقتصادي

وجرى خلال الاجتماع استعراض وبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وفي وقت سابق اليوم، التقى الوزير الشيباني بحضور رئيس جهاز الاستخبارات ‏العامة حسين السلامة، الرئيس الجزائري عبد ‏المجيد تبون، وبحثا سبل تعزيز ‏العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتوسيع ‏مجالات التعاون، إضافة إلى تبادل ‏وجهات النظر حول التطورات الإقليمية ‏والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الشيباني خلال زيارته، عدداً من الوزراء الجزائريين، وهم، وزير ‏الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ‏ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الشعبي ‏السعيد السعيود، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ووزير المناجم ‏والصناعات المنجمية مراد حنيفي، ووزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير الفلاحة والتنمية ‏الريفية والصيد البحري ياسين وليد.

photo 1 2026 06 04 23 02 24 وزير الخارجية يبحث مع عدد من رجال الأعمال السوريين في الجزائر فرص التعاون الاقتصادي
photo 3 2026 06 04 23 02 24 وزير الخارجية يبحث مع عدد من رجال الأعمال السوريين في الجزائر فرص التعاون الاقتصادي
photo 4 2026 06 04 23 02 24 وزير الخارجية يبحث مع عدد من رجال الأعمال السوريين في الجزائر فرص التعاون الاقتصادي
photo 5 2026 06 04 23 02 24 وزير الخارجية يبحث مع عدد من رجال الأعمال السوريين في الجزائر فرص التعاون الاقتصادي

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