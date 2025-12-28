محاضرة في دمشق تسلط الضوء على أهمية الإعلام في إيصال أفكار الكاتب

دمشق-سانا

أقامت مديرية الثقافة في دمشق، اليوم، محاضرة بعنوان «الظهور الإعلامي للكاتب العربي» في المركز الثقافي بأبو رمانة، ألقاها الإعلامي والمدرب الدولي حسام نجم، بحضور عدد من الصحفيين والكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي.

وتناول نجم خلال المحاضرة أهمية الظهور الإعلامي للكتّاب والمثقفين، موضحاً أن الإعلام يمكّن الكاتب من إيصال أفكاره مباشرة وبأسلوب حي إلى مختلف شرائح المجتمع، سواء عبر القراءة أو الاستماع أو المشاهدة، مؤكداً أن الفئات التي لا تقرأ تحتاج إلى تواصل مباشر مع الكاتب عبر المنصات الإعلامية.

وشدد نجم على أن الكاتب بحاجة إلى الدفاع عن نصه وتفسيره عند إساءة فهمه، وبناء صورة ذهنية إيجابية حول شخصيته، لأن الجمهور يتفاعل مع الكاتب بقدر تفاعله مع النص، كما أشار إلى أن امتلاك أدوات الظهور الإعلامي يحمي استقلال الكاتب الفكري، ويمنحه القدرة على الظهور بشروطه لا بشروط الآخرين، فضلاً عن مواجهة التهميش الثقافي وتحويل المعرفة إلى خطاب حيّ.

واستحضر نجم نماذج من شخصيات ثقافية عربية تركت أثراً إعلامياً بارزاً، مثل الأديب المصري نجيب محفوظ الذي رسّخ صورته ككاتب حكيم بإجابات قصيرة وعميقة، وعالم الاجتماع العراقي علي الوردي الذي تميز بجرأته ولغته المباشرة، والكاتب الفلسطيني غسان كنفاني الذي ربط الأدب بالقضية الوطنية وحوّل الكاتب إلى راوٍ مؤثر ينصت له الجمهور.

كما عرض نجم مهارات الظهور أمام الكاميرا والجمهور، مؤكداً أن الوعي الإعلامي جزء من مهنة الكاتب، وأن القدرة على الاختزال وتحويل الفكرة الكبيرة إلى جملة واضحة أمر أساسي لاحترام عقل المتلقي ووقته، وانتقد غياب منصات إعلامية تحترم الكاتب وندرة ورشات التدريب الإعلامي الثقافية، مشيراً إلى أن الحضور الإعلامي زمن النظام البائد كان شكلياً لا محورياً.

وتطرق نجم إلى الفرق بين صانع المحتوى الذي يقدم مواد متنوعة، والمؤثر الذي يوجّه الرأي العام ويغير القناعات، مع الإقرار بوجود مؤثرين سلبيين، كما ناقش المخاوف المرتبطة بالظهور الإعلامي، ومنها الخوف من النبذ أو تكرار تجارب سابقة سيئة أو الضغط النفسي الناتج عن السعي للظهور المثالي أمام الجمهور.

يذكر أن الإعلامي السوري حسام نجم متخصص في الظهور الإعلامي منذ أكثر من عقد، وأشرف على العديد من مراكز التدريب في الوطن العربي، وصدر له كتاب بعنوان «كاريزما الظهور والتأثير الإعلامي»، وهو مدرب معتمد في الإعلام وصناعة المحتوى الرقمي.