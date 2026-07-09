الشيباني: استعادة سوريا كامل حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة تاريخية

دمشق-سانا



أعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن سوريا استعادت اليوم الخميس، وبإجماع غير مسبوق من الدول الأعضاء، كامل حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبراً الخطوة محطة تاريخية تعكس استعادة مكانة سوريا الدولية.



وأوضح الشيباني عبر منصة (X) أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة، موجهاً الشكر والتقدير لبعثة سوريا في لاهاي ولجميع الدول الأعضاء التي دعمت القرار، وخصّ دولة قطر الشقيقة بالشكر والامتنان لدورها المحوري وجهودها المقدّرة ومساندتها المستمرة لضمان تحقيق هذا الإنجاز.



وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتمد مشروع القرار الخاص بإعادة حقوق وامتيازات سوريا بموجب الاتفاقية.