وزير النقل السوري يناقش فرص تصنيع القطارات والباصات محلياً مع شركة “بلو” الإيطالية

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي وعدد من ممثلي شركة “بلو” الهندسية الإيطالية سبل التعاون لتطوير صناعة النقل في سوريا، ولا سيما صناعة القطارات والباصات، بهدف تخفيف أعباء المواصلات وتحسين واقع النقل العام.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، أكد الوزير بدر أهمية إنشاء بيئة صناعية متكاملة داخل البلاد لتصنيع وسائل النقل الحديثة، وتعزيز الاعتماد على الذات في مجال البنى التحتية للنقل العام، مشدداً على أن قطاع النقل يمثل إحدى ركائز التنمية الاقتصادية.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة محمد عيد عرضاً تناول خلاله الاستراتيجيات المقترحة لإنشاء منظومة صناعية لصناعة القطارات والباصات والسيارات في سوريا، مستفيداً من الخبرات الإيطالية، كما قارن عيد بين سوريا وإيطاليا من حيث عدد السكان والمساحات وحجم النقل داخل المدن وخارجها، لتحديد أنسب أنواع القطارات والمترو والباصات، مع دراسة تكلفة التصنيع ومواصفات أسطول النقل الإيطالي.

كما تناول العرض أهمية تأهيل الكوادر السورية في مجالات تصميم وصناعة القطارات والمركبات الكهربائية، ودراسة إنشاء مصانع متخصصة لذلك، بالإضافة إلى تطوير قطاع نقل البضائع واستراتيجيات تصنيع السيارات الكهربائية محلياً.

بدوره، شدد طلال الهلالي على أهمية القاطرات في دعم التنمية الاقتصادية الفورية، وتلبية احتياجات نقل البضائع مثل الفوسفات والفيول، مشيراً إلى ضرورة زيادة عدد القاطرات، وإنشاء مراكز دعم للصيانة والتحديث، وإعادة تأهيل مركز الصيانة في حمص، مع إعداد دراسات فنية للقاطرات العاملة حالياً في سوريا.

شارك في الاجتماع المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالشركة مهند حداد، واستشاري الشركة عامر التكرلي، ومستشار وزير الاقتصاد السوري أسامة العمر، ومن وزارة النقل معاون الوزير لشؤون النقل البري محمد رحال، ومدير النقل البري علي أسبر، ومدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي محمد العجمي، ومدير مديرية مكتب الوزير عبد العزيز مصطفى.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه وزارة النقل وهيئة الاستثمار نحو جذب الاستثمارات النوعية في قطاع النقل، ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنى التحتية للنقل، في تعاون مع شركة “بلو” الإيطالية الرائدة في أنظمة السكك الحديدية والنقل الحضري.