الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية رغم تراجعه أمام الدولار

أسعار الذهب

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار واستمرار حالة الترقب بشأن تطورات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن المعدن النفيس يتجه، رغم ذلك، لتسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وذكرت وكالة رويترز، أن سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفض بنسبة 0.1 بالمئة ليبلغ 4759.54 دولاراً، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4782.70 دولاراً.

وحقق الذهب مكاسب أسبوعية بلغت 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع، مدعوماً بتزايد رهانات المستثمرين على توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

وأسهم ارتفاع مؤشر الدولار في الضغط على الذهب، عبر زيادة كلفته على حائزي العملات الأخرى، بينما يواصل المستثمرون مراقبة تطورات المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتأثيره على أسواق الطاقة والمعادن.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.9 بالمئة إلى 75.74 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 2 بالمئة إلى 2061.06 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.2 بالمئة إلى 1539.43 دولاراً للأوقية.

