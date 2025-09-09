ألمانيا تؤكد مواصلة دعمها لبيئة تعليمية آمنة في سوريا

برلين-سانا

جدد القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق كليمنس هاخ، التأكيد على دعم بلاده الدائم لبيئة تعليمية آمنة في جميع أنحاء سوريا.

وقال هاخ عبر منشور على منصة إكس في اليوم العالمي لمحو الأمية: “نكرر دعم ألمانيا الدائم لبيئة تعليمية آمنة في جميع أنحاء ‎سوريا “، مشيراً إلى إنه خلال السنوات الماضية تضررت 40 بالمئة من أكثر من 19000 مدرسة؛ وإن أكثر من 2.4 مليون من الأطفال هم خارج المدرسة.

ورأى هاخ أن تلبية هذه الاحتياجات من قبل منظمة اليونسيف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة في سوريا ووزارة الشؤون الاتحادية الألمانية، مكّن من إعادة تأهيل 139 مدرسة، وتقديم تدريبات للمعلمين ودعم بشكل مباشر أكثر من 50.000 طالب منذ عام “2016” .

وتُعتبر ألمانيا واحدة من الدول المانحة التي تسعى لتخفيف معاناة الشعب السوري من خلال توفير الدعم الإنساني والمالي، والمساعدة في إعادة الإعمار، وبما يسهم في تعزيز قدرة المجتمعات السورية على التعافي وإعادة بناء حياتهم وسط التحديات المستمرة.

