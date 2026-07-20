صناعيون في “ناس تكس 2026”: المعرض نافذة لإعادة المنتج الوطني إلى المنافسة الخارجية

دمشق-سانا

شكلت الدورة الأولى من معرض “ناس تكس 2026” بدمشق منصة استراتيجية لتعزيز الصادرات الوطنية والتعريف بجودة المنتج السوري في الأسواق الدولية، حيث أكد مشاركون أن المعرض يوفر بيئة داعمة للاستثمار الصناعي، ويفتح آفاقاً جديدة لبناء شراكات تجارية متينة، ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

توسيع انتشار الصناعات السورية

أوضح مدير شركة مختصة بالحرف السورية في المعرض عصام شراق الزيت لـ سانا، أن المشاركة تهدف إلى التعريف بالصناعات الحرفية السورية، ولا سيما الصناعات اليدوية التي تشتهر بها مدينة حلب، والعمل على توسيع انتشارها في الأسواق الخارجية، مؤكداً أن المعارض تمثل نافذة مهمة للوصول إلى العملاء والمستثمرين الدوليين.

وأضاف شراق الزيت: إن جذب المستثمرين يرتبط بجودة المنتج وتطوير التصاميم وطرح أسعار مدروسة تعزز القدرة التنافسية، لافتاً إلى جملة من العقبات لا تزال تواجه القطاع الصناعي تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الأولية وشح اليد العاملة، ما يتطلب توفير بيئة داعمة للصناعيين تمكنهم من المنافسة في الأسواق الخارجية.

المعارض وسيلة للتعريف بالمنتجات السورية

بدوره، أكد مدير شركة للصناعات النسيجية وائل رنكوسي أن المعارض وسيلة فعالة للتعريف بالمنتجات وبناء الثقة بين الشركات والعملاء والمستثمرين، مبيناً أن قطاع النسيجيات تجاوز العديد من التحديات التي فرضتها الظروف السابقة، معرباً عن ثقته بقدرة الصناعة السورية على استعادة مكانتها الريادية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أوضح مسؤول المبيعات في شركة للمفروشات علاء سنبل، أن المشاركة في المعرض تعكس حرص الشركة على عرض منتجاتها والتعريف بها، مشيراً إلى أن قطاع المفروشات والبياضات يمتلك فرصاً واعدة للنمو مع توسع المشاريع السياحية والفندقية، ما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، ولا سيما أن المنتج السوري يحظى بإقبال محلي وإقليمي ويملك مقومات المنافسة في الأسواق الخارجية.

استثمارات عربية

وعلى صعيد المشاركات العربية بين مدير شركة مختصة بالأقمشة عبد الرحمن الخضور، أن الشركة أردنية، واختارت الاستثمار في سوريا بناء على توفر فرص واعدة فيها، مستفيدة من الخبرات والكفاءات السورية، حيث بدأت الشركة بإنتاج الفرشات داخل سوريا وتصديرها إلى الأردن.

وأكد الخضور، أن المعارض تسهم في بناء الشراكات التجارية والتعريف بالعلامات التجارية وتعزيز التعاون مع الشركات المحلية، لافتاً إلى أن الشركة بدأت بالفعل بالتعامل مع موردين سوريين في مجالات الأقمشة والإسفنج، الأمر الذي يعكس تنامي فرص الاستثمار الصناعي والتكامل بين الشركات العاملة في السوق السورية.

وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026” بدورته الأولى انطلق يوم السبت على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق برعاية الرئيس أحمد الشرع، وحضور رسمي واسع ووفود دولية، ‌‏‌‏وبمشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏