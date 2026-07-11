استمرار التوترات في الشرق الأوسط يرفع المخاطر بخروج أسعار النفط من نطاقها الحالي

ميلانو-سانا

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، أن تخرج سوق النفط العالمية من نطاق الأسعار الحالي الذي يتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل بحلول الربع الأول من عام 2027 على أبعد تقدير، في حال استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن ديسكالزي قوله اليوم السبت: إن عمليات السحب من المخزونات النفطية ساعدت حتى الآن في إبقاء أسعار الخام ضمن هذا النطاق، محذراً من أن استمرار الاعتماد على هذه الاستراتيجية يرفع المخاطر مع محدودية الاحتياطيات العالمية.

وأشار إلى أن الحل طويل الأمد يتمثل في تعزيز أمن الطاقة عبر تنويع مصادر الإمداد وطرق النقل، موضحاً أن المخزونات النفطية العالمية تتراجع بمعدل 3.8 ملايين برميل يومياً، بينما تسارعت وتيرة الانخفاض إلى 4.6 ملايين برميل يومياً خلال أيار الماضي نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب في إيران التي اندلعت نهاية شباط.

ولفت ديسكالزي إلى ضرورة التركيز على تعزيز التعاون مع منتجي النفط في شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، مبيناً أن انكشاف شركة إيني على منطقة الشرق الأوسط محدود، إذ يتركز معظم إنتاجها في قطاع الاستكشاف والإنتاج في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف: إن الطلب المتزايد على الكهرباء، مدفوعاً بتوسع تقنيات الذكاء الاصطناعي والانتشار السريع لمراكز البيانات، يزيد الحاجة إلى ضمان أمن إمدادات الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات العالمية أمس الجمعة، جراء انحسار المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات، وسط آمال في استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مع استمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي تشهدها أسواق النفط العالمية، نتيجة عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، الناجمة عن تداعيات الحرب الأمريكية – الإيرانية، ما ينعكس مباشرة على أمن خطوط إمدادات الطاقة العالمية.