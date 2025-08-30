الصناعات الغذائية في معرض دمشق الدولي … شركات جديدة لفتح أسواق خارجية

دمشق-سانا

جناح الصناعات الغذائية في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 استحوذ على مساحة مهمة من المعرض، وضم العديد من منتجات المعامل والشركات الكبرى في سوريا، المتخصصة بصناعة الشوكولا والكونسروة وغيرها من المواد الغذائية.

وفي لقاءات مع مراسلة سانا، لفتت مسؤولة قسم الإعلام في مجموعة كبور الدولية روان عجان، إلى أن الشركة تشارك بمنتجات المتة والمشروبات الساخنة والباردة والأعشاب الطبية، مبينة أهمية هذه المشاركة ودورها في فتح شراكات جديدة مع دول خارجية بعد تحرير سوريا وانفتاحها اقتصادياً على العالم.

وأشارت عجان إلى الإقبال اللافت من الزوار، حيث شكل المعرض انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري بعد فتح شراكات جديدة مع عدد من الدول العربية والعالمية.

وأوضح المدير التنفيذي لمعمل شوكولا مامي مهند الخالدي، أن معرض دمشق الدولي يجمع الصناعيين من مختلف الدول ويفتح باباً لشراكات جديدة، لتعود عجلة الصناعة السورية للدوران ودعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى حرص الشركة على التميز في تقديم منتجاتها وطرق التعبئة والتغليف من خلال ابتكار نماذج أنيقة من العلب والأغلفة الخاصة بها، إضافة إلى التميز بالجودة.

من جهته لفت مدير العلاقات العامة بشركة B2B لصناعة المنتجات الغذائية أمجد شحادة، إلى حرص الشركة على المشاركة والتواجد إلى جانب عدد كبير من الشركات العربية والدولية لتعزيز الشراكات، خلال معرض دمشق الدولي بعد التحرير وبعد سنوات عصيبة عاشها الاقتصاد السوري، إضافة إلى اعتباره ملتقى مهماً مع المستهلك السوري للتعريف بالمنتجات الجديدة للشركة.

ومن شركة حسين الناصر، اعتبرت مسؤولة التسويق جلنار إبراهيم، أن المشاركة في الدورة الـ62 للمعرض ليست الأولى للشركة، لكنها الأهم، كونه المعرض الدولي الأول بعد التحرير، ويسهم في تعزيز عملية الاستيراد والتصدير، ما يساعد في تطوير سوريا وتقدمها.