وزير الزراعة يشارك في عدة نشاطات بإيطاليا لتعزيز التعاون وتطوير القطاع الزراعي

روما-سانا

تركّزت النشاطات التي أجراها وزير الزراعة أمجد بدر في إيطاليا على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 38 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الفاو، حول تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، واستشراف فرص الاستثمار والشراكات بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج.

وشارك الوزير بدر في افتتاح معرض “ماكفروت” بدورته الثالثة والأربعين، الذي تنظمه شركة “Cesena Fiera” في مركز ريميني إكسبو، ويستمر حتى يوم غد الخميس، حيث تعرض أكثر من 90 دولة من مختلف أنحاء العالم، كل ما يتعلق بسلاسل توريد الفاكهة والخضراوات، وأحدث الاتجاهات والتقنيات في مجالي الزراعة الحديثة والغذاء.

تطوير سلاسل التوريد

ويغطي المعرض مختلف مراحل سلسلة القيمة، من مرحلة ما قبل الحصاد وحتى ما بعده، بما يشمل حلول الإدارة الزراعية، وتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة عمليات الفرز والتجهيز والتخزين والنقل، وصولاً إلى تعزيز جودة المنتجات واستدامة تدفقها إلى الأسواق.

كما جمع المعرض صناع القرار والجهات البحثية والشركات المتخصصة في قطاعات الإنتاج والتجهيز والتسويق، وأتاح تبادل الرؤى العملية حول تحديات سلاسل الإمداد ومتطلبات الأسواق العالمية، بما يدعم تطوير سلاسل التوريد وتحسين فرص وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار، عُقدت جلسات حوارية عدة على هامش المعرض، شارك فيها الوزير بدر إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء في القطاع الزراعي.

الاستراتيجيات الزراعية

وتناولت هذه الجلسات الاستراتيجيات الزراعية والتعاونيات والتعاون الدولي لتعزيز مرونة العمل الزراعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في دول المنطقة، ولا سيما الأمن الغذائي، وندرة المياه، وتغير المناخ، وتنافسية سلاسل القيمة، واستقرار المناطق الريفية، حيث عرض الوزير بدر رؤية سوريا في مواجهة هذه التحديات.

كما ركزت على الانتقال من البعد الاستراتيجي إلى البعد العملي في مجالات التعاون، وترجمة المخرجات إلى خطوات تنفيذية قابلة للتطبيق، مع التأكيد على آليات عمل التعاونيات الزراعية وضمان استدامتها، وتعزيز دورها في دعم التنمية الزراعية.

وكان الوفد السوري برئاسة بدر، شارك الإثنين الماضي في أعمال الدورة الـ 38 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، حيث نوقشت محاور تتعلق بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية، وتطوير التعاون بين دول الإقليم لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه نظم الغذاء والزراعة.