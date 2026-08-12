المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 12 من آب 2026

دمشق:

1 – لقاء ثقافي بعنوان (مستقبل الأحياء التاريخية ودور الشباب في الحفاظ عليها)، تقدّمه نخبة من الباحثين والمختصين، في القاعة الشامية بالمتحف الوطني بدمشق، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة عمل فنية بعنوان (طباعة على الحرير)، تشرف عليها الدكتورة هزار الأحمر، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان (فائدة الرضاعة الطبيعية للطفل والأم) تقدمها الدكتورة دلال الفيل في المركز الثقافي العربي ببرزة الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – محاضرة بعنوان (الإرضاع الوالدي بين إبداع الخالق وإخفاق الأمهات)، تقدمها الدكتورة ميرنا طيفور، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 3:30 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان (المخدرات رحلة من تدمير الدماغ إلى تفكيك المجتمع)، يقدمها الدكاترة خالد عادل الحصان وقاسم محمد سليم وسليمان هشام أبو زريق والمحامي معتز عيسى الضماد، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

6 – محاضرة بعنوان (كيف تجعل من مولدك نقطة تحول في حياتك)، يقدمها الأستاذ حمزة الحمزاوي في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – محاضرة ثقافية بعنوان (معجم الدوحة التاريخي للغة العربية هدية قطر للأمة)، يلقيها الأستاذ الدكتور محمد حسان الطيان، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 – محاضرة بعنوان (قصص من التراث الشعبي)، يقدمها الباحث محي الدين قرنفلة، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

9 – عرض فيلم الأطفال المدبلج “هجرة” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 7 مساءً.

10 – حفل موسيقي على آلة البيانو بعنوان (رحلة من الباروك إلى المعاصر)، تقدمه العازفة إيليسا نخلة، في القاعة متعددة الاستعمالات بدار الأوبرا، الساعة الـ 7:30 مساءً.

11 – عرض أفلام “خلي بالك من نفسك، الجواهرجي، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 11:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة ثقافية بعنوان (السيرة النبوية)، تقدمها الأستاذة هدى الأحمد، في قاعة المحطة الثقافية بجيرود، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – جلسة حوارية بعنوان (الشباب وصناعة المستقبل) يقدمها الأستاذ محمد منال القرن في النافذة الثقافية بقدسيا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – ندوة أدبية ثنائية المحاور بعنوان (صورة الشباب في المنجز الإبداعي العربي) يقدمها الأستاذ الدكتور أحمد محمد علي، والقاضية سمر تغلبي، والشاعرة أمل المناور، ويديرها محمد علي حبش في المركز الثقافي بجديدة الفضل بمبنى البلدية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – أمسية موسيقية وغنائية بعنوان (طربيات)، يقدمها المغنيان شادي ناصر وروز الزيلع بمشاركة العازفين تمام واليسار العبد الله ومحمد بستاني، في بيت ألبيرتو اليسوعي بمدينة جرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

درعا:

محاضرة توعوية بعنوان “المخدرات.. خطر يهدد المجتمع”، يقدمها الدكتور محمد عدنان الخطيب، في صالة المركز الثقافي بمدينة الصنمين، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حمص:

محاضرة ثقافية بعنوان (همسات للمقبلات على الزواج)، تلقيها الأستاذة شيرين الشيخ زين في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي في حمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – حفل توقيع مجموعة شعرية بعنوان (وحي الأحلام)، يقدمها الشاعر تمو الكردي، في مقر اتحاد الكتاب العرب فرع حماة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – محاضرة قانونية بعنوان (التوعية القانونية بمخاطر المخدرات)، يقدمها المحامي مازن الهبش، في صالة المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 – جلسة حوارية بعنوان (في ذكرى أول انتخابات تشريعية كيف يعيد التاريخ نفسه؟)، يقدمها أعضاء مجلس الشعب الأستاذ عبد الناصر حوشان، والدكتورة نور عربو، والمهندس طارق المدني، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 4:00 مساءً.

إدلب:

مسرحية بعنوان (الطاولة رقم صفر)، تقدمها مديرية الثقافة بإدلب ضمن مهرجان سوريا المسرحي الفرعي، في مسرح المركز الثقافي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشات الأطفال واليافعين حول الوقاية من المخدرات، ولعبة الشطرنج، وورشة قصصية، بإشراف جمعية إرشاد وحماية الأسرة، والأستاذين علي سلمون وفاتن خميس، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ندوة توعوية بعنوان (المخدرات وأضرارها من وجهة نظر القانون والطب)، يقدمها الدكتور شعيب عيسى والمحامي سائر محمد، في المركز الثقافي العربي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – ورشة تدريبية بعنوان (تعلم مبادئ الرسم للأطفال)، يقدمها الأستاذ عدنان سمعان، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

4 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “هوبرز” و”زوتوبيا 2″، والفيلم العائلي المدبلج “موفاسا: الأسد الملك 2024″، في سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

5 – محاضرة إرشادية تربوية بعنوان (التعريف باضطراب فرط النشاط والحركة عند الأطفال)، تقدمها الاختصاصية والمدربة الدولية نللي خوري، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – ورشة أدبية في كتابة الشعر، تقدمها الدكتورة عبير يحيى، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

7 – عرض مسرحي بعنوان (عيون القلب)، بإشراف الخبير المسرحي طلال الحلبي، على خشبة مسرح الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

8 – أمسية موسيقية تقدمها فرقة شهرزاد، على مسرح الحديقة المركزية في طرطوس ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا، الساعة الـ 8:00 مساءً.

اللاذقية:

نشاط تفاعلي بعنوان (الحكواتي: حكاية قصص بالأسلوب الشعبي)، يقدمه أردشير سعيد، في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حلب:

1 – افتتاح (مهرجان صيف سوريا الثالث)، الذي تقيمه مديرية الثقافة في حلب بالتعاون مع مؤسسة “ثقة” للمعارض والمؤتمرات، في أرض سوق الإنتاج بمدينة حلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، ولنا في الخيال حب، الجانب الخاطئ من الموت” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

محاضرة ثقافية بعنوان (التعرف على بلدي)، يقدمها لؤي السليمان في صالة البلدية بـ (العشارة)، الساعة الـ 10:30 صباحاً.