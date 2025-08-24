الآثار تطلق مشروعاً لإعادة تأهيل متحف دمشق الوطني بالتعاون مع اليونيسكو

دمشق-سانا

أطلقت المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مشروعاً عاجلاً يهدف إلى إعادة تأهيل المتحف الوطني في دمشق.

ويسعى هذا المشروع إلى تحسين أنظمة الأمن في المتحف، وتحديث أنظمة التخزين والتوثيق للمجموعات المعرضة للخطر، بالإضافة إلى رقمنة التراث الوثائقي السوري لضمان حفظه وسهولة الوصول إليه على الصعيدين المحلي والعالمي.

كما يعزز المشروع الدور التعليمي للمتحف من خلال تنفيذ برامج توعية وتدريب لإشراك الطلاب في الحفاظ على التراث والتربية المدنية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لصون التراث الثقافي السوري وإعادة إحياء دور المتحف كمركز للمعرفة والثقافة.

ويسعى المشروع إلى وضع المتحف في مصاف المؤسسات الثقافية الدولية المهمة، مع تعزيز إشراك المجتمع المحلي، خاصة الطلاب، في فعاليات التوعية وحفظ التراث، تأكيداً على رسالة مديرية الآثار في نقل حضارة سوريا الغنية إلى الأجيال القادمة.