الآثار تطلق مشروعاً لإعادة تأهيل متحف دمشق الوطني بالتعاون مع اليونيسكو

WSS6370

دمشق-سانا

WSS6383

أطلقت المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مشروعاً عاجلاً يهدف إلى إعادة تأهيل المتحف الوطني في دمشق.

ويسعى هذا المشروع إلى تحسين أنظمة الأمن في المتحف، وتحديث أنظمة التخزين والتوثيق للمجموعات المعرضة للخطر، بالإضافة إلى رقمنة التراث الوثائقي السوري لضمان حفظه وسهولة الوصول إليه على الصعيدين المحلي والعالمي.

كما يعزز المشروع الدور التعليمي للمتحف من خلال تنفيذ برامج توعية وتدريب لإشراك الطلاب في الحفاظ على التراث والتربية المدنية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لصون التراث الثقافي السوري وإعادة إحياء دور المتحف كمركز للمعرفة والثقافة.

ويسعى المشروع إلى وضع المتحف في مصاف المؤسسات الثقافية الدولية المهمة، مع تعزيز إشراك المجتمع المحلي، خاصة الطلاب، في فعاليات التوعية وحفظ التراث، تأكيداً على رسالة مديرية الآثار في نقل حضارة سوريا الغنية إلى الأجيال القادمة.

WSS6387
WSS6421
WSS6440
WSS6486
WSS6513
WSS6519
WSS6531
WSS6560
أوغاريت السورية… مدينة كتبت أول حرف ودوّنت أول نوتة موسيقية في التاريخ
سبُل التطوير والنهوض الثقافي في جلسة حوارية لاتحاد الكتاب في طرطوس
جريدة الأسبوع الأدبي تسعى لتوسيع الفضاء الإبداعي في سوريا بعد التحرير  
أحلام البسطاء تنسج حكايات مجموعة “خطوة لليأس خطوتان للأمل”
فيلم “300 ميل”… رصد لمحطات في الثورة السورية من درعا إلى حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك