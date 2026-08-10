“نقد الشعر” لقدامة بن جعفر.. من تأسيس المعيار النقدي إلى محاورة أسئلة العصر

دمشق-سانا

يمتلك التراث النقدي العربي رصيداً واسعاً من المؤلفات التي لم تتوقف قيمتها عند حدود عصرها، بل ظلت قابلة لإعادة القراءة كلما تغيرت أسئلة الأدب وتبدلت مناهج النظر إلى النص.

ومن بين هذه المؤلفات يبرز كتاب “نقد الشعر” لأبي الفرج قدامة بن جعفر (المتوفى عام 337 هـ)، بوصفه واحداً من أبرز الأعمال التي أرست في القرن الرابع الهجري أسساً مبكرة لنظرية نقدية تنظر إلى القصيدة باعتبارها بناءً فنياً تحكمه عناصر وعلاقات ومعايير يمكن دراستها وتحليلها.

ولا تأتي أهمية الكتاب من كونه أثراً مبكراً في تاريخ النقد العربي فحسب، بل من المحاولة التي قدمها مؤلفه للانتقال بالنقد من الأحكام القائمة على الاستحسان والانطباع إلى البحث في مكونات النص وشروط جودته، مستفيداً من معارف عصره، ولا سيما المنطق والفلسفة، مع الحفاظ على خصوصية الشعر العربي وبلاغته وإيقاعه.

وتتجدد أهمية هذا الأثر اليوم مع صدور طبعات حديثة تعيد تقديمه إلى القارئ والباحث، ومن بينها الطبعة الصادرة عن دار الفردوس في تونس، والتي تسعى إلى إتاحة نص “نقد الشعر” في صورة أكثر وضوحاً، بما يتيح قراءة هذا العمل القديم من زاويتين متكاملتين: بوصفه وثيقة أساسية في تاريخ النقد العربي، ونصاً ما زال قادراً على إثارة أسئلة تتصل بطبيعة الشعر ومعايير جودته وعلاقة الشكل بالمعنى.

تشريح محتويات طبعة “دار الفردوس” المعاصرة

وجاءت طبعة دار الفردوس التونسية محمّلة بجهد تحقيقي يتجلى في الدراسة الاستهلالية التفكيكية، تتضمن تصدير الكتاب دراسة نقدية واكبت متن قدامة بأسلوب حواري معاصر، حيث وضعت هذه الدراسة فكر المؤلف في سياق المدارس النقدية الحديثة (كالبنيوية والأسلوبية)، ما جسّد فكرة “محاورة التراث للعصر”.

كما تضمنت تصحيح التصحيف والتحريف التاريخي، حيث عانت الطبعات القديمة من سقط وتحريف في الأبيات والعبارات، لذا اعتمدت هذه الطبعة على مقابلة المخطوطات وتدقيق النصوص وتصويب العبارات المضطربة لتظهر بالشكل التام الذي أراده المؤلف.

تخريج الشواهد والأبيات الشعرية

واعتمد العمل في تحقيقه على توثيق مئات الأبيات الشعرية المستشهد بها بدقة علمية، مع إرجاع كل بيت إلى ديوان صاحبه الأصلي، فضلاً عن توضيح المفردات اللغوية الغامضة في هوامش الكتاب، بما يعزز قيمته العلمية ويسهّل على القارئ فهم النص واستيعاب دلالاته.

إخراج متقن وتوثيق دقيق للطبعة

واعتمدت الدار في إخراج الطبعة على تصميم بصري واضح ومريح للعين، يميز بين متن كتاب قدامة وحواشي الشرح، من خلال تنسيق الخطوط والألوان بما يضفي على الكتاب جمالاً بصرياً، ويسهّل القراءة والمراجعة والاستفادة منه، ولا سيما للباحثين والطلاب.

وتضمنت مقدمة الطبعة توضيحاً مهماً بشأن هوية المؤلف، لإزالة اللبس التاريخي والخلط الشائع بين أبي الفرج قدامة بن جعفر البغدادي، صاحب كتاب “نقد الشعر”، والفقيه الحنبلي عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، صاحب كتاب “المغني”، وهو ما يسهم في ضبط نسبة الكتاب ومؤلفه، وتفادي الالتباس الذي قد يرد في بعض الطبعات.

المزاوجة بين المنطق الأرسطي وسحر البيان

وتتجلى الأهمية العلمية للكتاب في قدرة مؤلفه على الجمع بين دقة المنهج العقلي المتأثر بالفلسفة والمنطق الأرسطي في العصر العباسي، وثراء البيان العربي وجمالياته، إذ نقل قدامة بن جعفر نقد الشعر من دائرة الذوق والانطباع إلى إطار أكثر تنظيماً، واضعاً معايير واضحة لتحليل القصيدة والكشف عن عناصرها الفنية، بما أسهم في تأسيس رؤية نقدية متكاملة تتجاوز الأحكام الفردية إلى منهج له أدواته ومعاييره في دراسة النص الشعري.

رباعية البناء والنظرية المبكرة

وتتجلى براعة قدامة بن جعفر في إقامة نظرية مبكرة ومكتملة الأركان لـ “شعرية النص”، حدد فلسفتها بدقة عبر خلاصة تقوم على أربعة مكونات أساسية لا ينفصل بعضها عن الآخر.

وانطلاقاً من تعريفه الشهير للشعر بأنه “قول موزون مقفى يدل على معنى”، وضع قدامة الموازين الهيكلية لكل مكون وتشمل، اللفظ وهو الوعاء اللغوي المشترط فيه السهولة والجزالة، والبعد عن التكلف أو الغرابة الشديدة، والمعنى وهو الفكرة الجوهرية الكامنة خلف النص، والتي أوجب أن تكون متسقة مع المنطق ومطابقة للواقع الأدبي، والوزن وهو الإيقاع الموسيقي والبحور العروضية التي تمنح القصيدة حركتها وحيويتها وتضبط تفعيلاتها، والقافية وهي النهاية الصوتية التي تقفل البيت، لتمنح العمل بأكمله وحدته المتناغمة وتضمن تماسك بنيته.

ثم ركز المنهج على ما يُعرف بـ “الائتلاف”؛ أي التمازج الحيوي والتناغم بين اللفظ والمعنى، وملاءمة الوزن للإطار العاطفي للقصيدة، بما يضمن خروج النص ككتلة فنية متوازنة تأسر المتلقي وتؤدي غايتها الجمالية.

حاجة ثقافية معاصرة

وفي المشهد الثقافي الراهن، الذي تتداخل فيه الأنماط الأدبية وتغيب فيه أحياناً ضوابط الكتابة، تبدو العودة إلى قراءة أمهات الكتب كـ “نقد الشعر” ضرورة ملحة لاستعادة البوصلة المعيارية؛ فالكتاب في قراءته الجديدة المتوافرة اليوم ليس مجرد استعادة للماضي، بل هو دعوة مفتوحة لكل المشتغلين بالثقافة والأدب إلى إعادة الاعتبار للمنطق والعقلانية في تذوق النصوص الإبداعية وتوليد المفاهيم الجمالية المعاصرة.

ويعد كتاب نقد الشعر للمؤلف أبي الفرج قدامة بن جعفر أول أثر نقدي علمي مشهور في الأدب العربي، وأصبح أصلاً لجميع الدراسات النقدية العربية.