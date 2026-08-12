الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة

دمشق-سانا

يستقطب جناح الكتب المخفضة في مهرجان صيف سوريا زوار المهرجان من مختلف الأعمار، عبر مجموعة واسعة من الإصدارات الثقافية والمعرفية المقدّمة بأسعار رمزية، ضمن مشاركة دار نشر وتوزيع “دريم بوك” الكويتية في فعاليات المهرجان.

ويضم الجناح كتباً في الثقافة والتنمية وتطوير الذات والروايات، إضافة إلى إصدارات مخصّصة للأطفال واليافعين والبالغين، بما يتيح للزوار خيارات متنوعة تلبي اهتمامات واحتياجات مختلف الفئات العمرية.

وقال مشعل مشوح، مسؤول جناح دار نشر وتوزيع “دريم بوك” والكتب المخفضة، في تصريح لـ سانا: إن هذه المشاركة هي الثانية للدار في سوريا، موضحاً أن الإقبال الكبير الذي شهدته مشاركتهم الأولى في معرض الكتاب شكّل دافعاً للعودة والمشاركة مجدداً في مهرجان صيف سوريا.

وأشار مشوح إلى أن الجناح يطرح عناوين متنوعة بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أن بعض الكتب تُباع بسعر يصل إلى 250 ليرة سورية فقط، في إطار مبادرة تهدف إلى جعل الكتاب في متناول أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

من جانبها، أكدت جود عرفة، إحدى زائرات المهرجان، أن الجناح يضم مجموعة واسعة من الكتب التي تلبي اهتمامات مختلفة، مشيرة إلى انجذابها نحو الإصدارات الدينية، ولا سيما تلك التي تتناول تجارب وقراءات مرتبطة بالقرآن الكريم، مضيفة أن الأسعار المخفضة شجعتها على اقتناء عدد من الكتب.

ويأتي المهرجان ضمن نشاطات وزارة الثقافة السورية، وفي إطار تعاونها مع الدول والمؤسسات الثقافية العربية، بما يعزز التبادل الثقافي ويدعم حضور سوريا في محيطها العربي، عبر فعاليات ومبادرات تُقرّب الكتاب والمعرفة من الجمهور.