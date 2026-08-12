الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة

0P3A9454 الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة

دمشق-سانا

يستقطب جناح الكتب المخفضة في مهرجان صيف سوريا زوار المهرجان من مختلف الأعمار، عبر مجموعة واسعة من الإصدارات الثقافية والمعرفية المقدّمة بأسعار رمزية، ضمن مشاركة دار نشر وتوزيع “دريم بوك” الكويتية في فعاليات المهرجان.

0P3A9413 الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة

ويضم الجناح كتباً في الثقافة والتنمية وتطوير الذات والروايات، إضافة إلى إصدارات مخصّصة للأطفال واليافعين والبالغين، بما يتيح للزوار خيارات متنوعة تلبي اهتمامات واحتياجات مختلف الفئات العمرية.

وقال مشعل مشوح، مسؤول جناح دار نشر وتوزيع “دريم بوك” والكتب المخفضة، في تصريح لـ سانا: إن هذه المشاركة هي الثانية للدار في سوريا، موضحاً أن الإقبال الكبير الذي شهدته مشاركتهم الأولى في معرض الكتاب شكّل دافعاً للعودة والمشاركة مجدداً في مهرجان صيف سوريا.

وأشار مشوح إلى أن الجناح يطرح عناوين متنوعة بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أن بعض الكتب تُباع بسعر يصل إلى 250 ليرة سورية فقط، في إطار مبادرة تهدف إلى جعل الكتاب في متناول أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

0P3A9461 الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة

من جانبها، أكدت جود عرفة، إحدى زائرات المهرجان، أن الجناح يضم مجموعة واسعة من الكتب التي تلبي اهتمامات مختلفة، مشيرة إلى انجذابها نحو الإصدارات الدينية، ولا سيما تلك التي تتناول تجارب وقراءات مرتبطة بالقرآن الكريم، مضيفة أن الأسعار المخفضة شجعتها على اقتناء عدد من الكتب.

ويأتي المهرجان ضمن نشاطات وزارة الثقافة السورية، وفي إطار تعاونها مع الدول والمؤسسات الثقافية العربية، بما يعزز التبادل الثقافي ويدعم حضور سوريا في محيطها العربي، عبر فعاليات ومبادرات تُقرّب الكتاب والمعرفة من الجمهور.

0P3A9392 scaled الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة
0P3A9405 scaled الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة
0P3A9422 scaled الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة
0P3A9435 scaled الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة
0P3A9438 scaled الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة
0P3A9499 scaled الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة
350A5478 scaled الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة
350A5488 scaled الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة
350A5484 scaled الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة
0P3A9465 scaled الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة
اتحاد الكتّاب: التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس جريمة نكراء تمسّ الضمير الإنساني
فعالية “من درعا إلى إدلب” ترصد محطات الثورة السورية على لسان أطفال حمص
قصر البنات في الرقة.. شاهدٌ معماري يروي ازدهار المدينة وتحديات الحفاظ على تراثها
فعاليات أسبوع الطفل تسلّط الضوء على حقوق الطفل في سوريا بين الشريعة والقانون
الجامع العمري في بصرى الشام.. ذاكرةُ العمارة الإسلامية الأولى في حوران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك