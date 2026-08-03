المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 3 من آب 2026

المفكرة الثقافية 4 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 3 من آب 2026

دمشق:

1 -ورشة عمل للأطفال بعنوان (تعلم مبادئ الرسم)، تقدمها الأستاذة حلا الصالح، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة عمل للأطفال بعنوان (القراءة الذكية)، تقدمها الدكتورة فتون الصعيدي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

3 -ورشة عمل بعنوان (رحلة في عالم الأرقام)، تقدمها الأستاذة نور فهد، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – ندوة تدريبية بعنوان (من الشغف إلى الاحتراف لأن النجاح يليق بك)، تقدمها المدربتان رهف الصفدي ومنى حموش، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 -ورشة عمل بعنوان (الرياضيات الفيدية)، تقدمها الأستاذة براءة غنوم شويش، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – حفل تكريم وندوة ثقافية عن الأستاذ الدكتور الراحل مازن المبارك، يقدمها الأستاذ الدكتور محمد حسان الطيان والدكتور أيمن الشوا وميسر الندوة الدكتور مسلم طيبة، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 4:00 عصراً.

7 – ندوة بعنوان (أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي)، تقدمها الاستشاريتان قمر رمضان ورنيم باكير، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

8 – محاضرة بعنوان (سوريا في تاريخ الحضارة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً)، يقدمها الدكتور عمر شحرور في قاعة المحاضرات بالمكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 5:00 عصراً.

9 – ورشة عمل بعنوان (التسويق الشامل – MARKETING)، تقدمها المدربة المعتمدة سارا صالح، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

10 – عرض فيلمي الأطفال المترجمين ”ألفين والسناجب“، و”بياض الثلج والأقزام السبعة” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:00 عصراً، والـ 7:00 مساءً.

11 – محاضرة بعنوان (القارئ لا يُهزم.. نحن أمة اقرأ.. لماذا لا نقرأ)، يلقيها الدكتور بسام بنيان، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

12 – ندوة استماع ومناقشة موسيقا للحديث عن رائعة “الفصول الأربعة” للموسيقار أنطونيو فيفالدي، في مقر جمعية تناغم غاردينيا بشارع الملك فيصل، الساعة الـ 5:00 عصراً.

13- ندوة بعنوان (تقنيات بناء الشخصية الروائية في روايات أدب الثورة)، يقدمها الناقد الدكتور طارق العريفي والأستاذة ابتسام شاكوش، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

14 – أمسية شعرية بعنوان (لأنها دمشق)، يلقيها الشاعران مصطفى عكرمة ومازن المحملجي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

15 – مهرجان أدبي وفني بعنوان (نفحات أدبية)، يشارك فيه نخبة من الشعراء والأدباء والفنانين، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

16 – عرض مسرحي بعنوان “ليلة الوداع”، يقدمه المخرج سعيد الحناوي، على خشبة مسرح الحمراء، الساعة الـ 7:00 مساءً.

17 – عرض أفلام ”صقر وكناريا، موانا، خلي بالك من نفسك، الغاضب”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة فنية للأطفال بعنوان (صُنّاع الإبداع)، تقدمها المعلمة لامعة حجازي، في قاعة المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – ورشة عمل بعنوان (أنا.. بعيوني)، بهدف تمكين المشاركين من الوقوف مع الذات وإعادة الاتصال بها للتعبير عنها من خلال الرموز البصرية، في بيت ألبيرتو اليسوعي بمدينة جرمانا، الساعة الـ 5:15 عصراً.

3 – عرض فيلمين قصيرين وجلسة نقاش بعنوان (تظاهرة سينما الشباب)، يقدّمها المخرجان أيهم الضبع وعمر المصري، في مقر نادي سينما جرمانا بحي القريات، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – أمسية شعرية بمشاركة الشعراء أسامة حمود ومزاحم الكبع وعبير نادر، في المحطة الثقافية بجرمانا بالبلدية الجديدة، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة:

محاضرة بعنوان (يوسف العظمة وحكاية الصمود)، يلقيها  الأستاذ خالد جزماتي، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 6:30 مساءً.

إدلب:

محاضرة ثقافية بعنوان “غايات القراءة والكتابة”، يلقيها الكاتب والروائي الدكتور أيمن العتوم، في مدرج المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 – محاضرة طبية حول أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، تقدمها الدكتورة ميساء زيد، في النافذة الثقافية بمشتى الحلو، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشتا “المسرح” و”الكورال الموسيقي” للأطفال واليافعين، يقدّمهما الأستاذان طلال الحلبي وغياث كابر، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً والساعة الـ 2:00 ظهراً.

3 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “بطاريق مدغشقر” و”حظ”، والفيلم العائلي المترجم “بادينغتون”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان (الشعر العربي الحديث.. اتجاهاته وقضاياه) يقدمها الشاعر يوسف يوسف، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – أصبوحة شعرية أدبية بعنوان (ملتقى الشراع)، بمشاركة الشعراء أحمد داؤود ونجاح عفرم وصديقة رابعة وثائر عيد وميساء دكدوك ونبيل عجمية، في المركز الثقافي العربي بالشيخ بدر، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – محاضرة قانونية بعنوان (العقوبات المترتبة على تعاطي المخدرات والإتجار بها وفق القانون السوري)، يقدمها المحامي حسام محمد، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

اللاذقية:

1 – حلقة كتاب تقيمها ميس علي في مكتبة الطفل، وورشة فيزياء تقدمها المهندسة نورا داؤود، في قاعة المحاضرات، بالمركز الثقافي العربي في جبلة الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (المخدرات طريق يبدأ بالتجربة وينتهي بالخسارة)، تقدمها المرشدة الاجتماعية هدى موسى، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في عين الشرقية، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – ورشة عمل بعنوان (كتابة قصة قصيرة)، يقدمها فريق مهارات الحياة، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في عين الشرقية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – تحدي أبطال اللغة الصغار بعنوان (أسبوع الشعر والفنون الأدبية)، تقدمه المهندستان شذا ميا ورشا غصينة، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

5 – نشاط ثقافي للأطفال بعنوان (أدباء صغار)، يقدمه فريق المركز الثقافي العربي في جبلة، في مسرح المركز، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

6 – عرض مسرحي بعنوان (شوكولا)، يقدمه المخرج هاشم غزال وتأليف رغداء شعراني، في مسرح دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان: يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، 72 ساعة، هوس”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

محاضرة بعنوان (المطبخ الديري: حكاية نهر ونكهة تراث) يقدمها الأستاذ عرفان السلامة، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 8:30 مساءً.

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