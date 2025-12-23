الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 23 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان علم الاختراع والتطوير، يقدمها الأستاذ الدكتور نزار فريسان، على مدرج نقابة المعلمين، الساعة الـ 11 صباحاً.

2- محاضرة بعنوان: التنمر الاجتماعي عائق أمام بناء المجتمع، يلقيها الأستاذ محمود الوزير، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – المعرض الفني الجماعي بعنوان: لمسة فنية، تحت إشراف الفنانة التشكيلية ونسة عابد، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 4,30 عصراً.

4 – أمسية شعرية في مقر المنتدى الاجتماعي بالطلياني بمشاركة ستة شعراء وشاعرات، الساعة الـ 5 مساء.

5- أمسية موسيقية بعنوان: كونشيرتو البيانو، لطلاب الآنسة سفيتلانا الشطة، في قاعة كنيسة الصليب بالقصاع، الساعة الـ 6 مساء.

6 – عرض أفلام “أفاتار – نار ورماد، صوت هند رجب، الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة بعنوان: أسس التغذية السليمة عند الأطفال، تقدمها الدكتورة ديانا غميض، في قاعة المركز الثقافي بجيرود، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – معرض الخط العربي والوثائق التاريخية بعنوان: إرث مدون، بمشاركة الخطاطين صالح دارني وباسم الزين والأستاذ فتحي الرواس، في المركز الثقافي بالقطيفة، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – معرض أشغال يدوية بعنوان: أنامل مبدعة، في المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 4 عصراً.

حمص:

1 – اسكتش مسرحي للأطفال بعنوان: فصاحة المستقبل، في مسرح قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: انقطاع النهضة، يقدمها الأستاذ: عطية مسوح، في فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص، الساعة الـ 1 ظهراً.

3 – قراءة ومناقشة رواية: يسمعون حسيسها للكاتب أيمن العتوم، في قاعة سامي الدروبي بمديرية الثقافة في حمص، الساعة الـ 2 ظهراً.

4 – افتتاح شجرة الميلاد، في ملتقى هارموني الثقافي بحمص، الساعة الـ 8 مساء.

طرطوس:

1 – نشاطات للأطفال في روضة الرياحين النموذجية الخاصة بالتعاون مع فريق مهارات الحياة، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – أمسية ميلادية بعنوان: لحن الميلاد، في صالة كنيسة السيدة بمشتى الحلو، الساعة الـ 7.30 مساء.

دير الزور:

أمسية شعرية يشارك فيها خمسة شعراء وشاعرات، في مقر اتحاد الكتاب بشارع نادي الجيش في دير الزور، الساعة الـ 6 مساء.