مواهب ناشئة وواعدة في اليوم الأول لمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي
بعد مُضي شهر على افتتاحه.. المكتب القنصلي في دير الزور يصدّق أكثر من 6 آلاف وثيقة
افتتاح مخبز حماة الثاني بعد إعادة تأهيله وتركيب ثلاثة خطوط إنتاج حديثة
توقيع عقد تطوير وتأهيل نموذجي للمشافي الوطنية في المحافظات السورية
بازار “أنامل الخير” في داريا.. نافذة لتمكين عائلات الشهداء اقتصادياً
اختتام معرض”موتور شو 2026″.. أكثر من 358 ألف زائر وميثاق لحماية سائقي التوصيل
جمعية غراس الخير تختتم مشروع “بسمة” لرعاية الأيتام بحفل ترفيهي في دمشق
55 شاعراً وأديباً من 16 دولة في مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي
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