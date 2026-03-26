“أم خالد وفرحة لا تُنسى”.. قراءة في كتاب يقدّم السيرة النبوية بلغة الطفولة

دمشق-سانا

تندرج قصة “أم خالد وفرحة لا تُنسى” للكاتبة حنين أحمد النصيان، ضمن محاولات كتابة السيرة النبوية للأطفال، عبر مقاربة سردية تراهن على البساطة دون التفريط بالمعنى.

تستلهم القصة شخصية الطفلة أم خالد، لتقدّم نموذجاً إنسانياً من سيرة الصحابيات، بلغة قريبة من وجدان الطفل، تراعي خصوصية المرحلة العمرية، وتبتعد عن التعقيد الوعظي.

طفولة إيمانية في زمن النبوة

تُعدّ الصحابية أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها من صغار الصحابيات اللواتي عشن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ابنة أحد السابقين إلى الإسلام، وقد وُلدت في الحبشة خلال هجرة والديها مع المسلمين الأوائل، ما أتاح لها النشأة في بيئة إيمانية مبكرة، وكانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام في طفولتها، فيما تميّزت بمعرفتها لغة أهل الحبشة، في دلالة على تنوّع البيئة الثقافية التي عاشت فيها، لتقدّم نموذجاً لطفولة ارتبطت ببدايات الدعوة الإسلامية وتجاربها الأولى.

سردٌ بسيط يفتح أفق المعنى أمام الطفل

تستعيد القصة لحظات من طفولة أم خالد في علاقتها بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث تتشكّل الذاكرة السردية حول مشاهد الحضور الطفولي في مجالس الكبار، وما يرافقه من عناية خاصة ومودة، تتجلّى في الهدايا والملاطفة، ويبرز مشهد الخميصة بوصفه لحظة دلالية مكثفة، تختزن معنى الدعاء بطول العمر، وتحوّله من حدث عابر إلى علامة رمزية في وعي الطفل.

ولا تكتفي القصة بالبعد الوجداني، بل تفتح أفقاً ثقافياً من خلال الإشارة إلى ولادة أم خالد في الحبشة وتعلّمها لغتها، في سياق الهجرة الأولى، وهو ما يقدّم للطفل صورة مبسطة عن التعدد اللغوي والثقافي في البيئة الإسلامية المبكرة، دون أن يثقل النص بحمولات تاريخية مباشرة.

الرحمة النبوية بلغة الطفل وقلبه

سردياً، تعتمد القصة على ضمير المتكلم، في بناء يقوم على تدرّج هادئ (السؤال – الصمت – الاختيار)، ما يمنح الحكاية بعداً تأملياً، ويقرّب الشخصية من القارئ الطفل، وخصوصاً مع حضور الرسوم كعنصر داعم للفهم والتخيّل، كما تنجح اللغة في الحفاظ على توازن بين السلاسة والدلالة، بما يتيح تمرير القيم التربوية المرتبطة بالعطاء والرضا والاستمرارية.

في المحصلة، تقدّم القصة نموذجاً مبسطاً للرحمة النبوية في التعامل مع الأطفال، ليس بوصفها فكرة مجردة، بل كخبرة إنسانية قابلة للتخيّل والتماهي، وهو ما يجعلها أقرب إلى وجدان الطفل، وأكثر قدرة على ترسيخ الارتباط العاطفي بالسيرة النبوية.

يُذكر أن الكتاب صدر عن دار الهدى بدمشق عام 2026، ويقع في 12 صفحة من القطع الصغير.