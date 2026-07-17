المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 17 من تموز 2026

المفكرة الثقافية 4 1 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 17 من تموز 2026

دمشق:

1 – محاضرة فكرية بعنوان (سوريا وسط الصراع الإقليمي الراهن)، يقدمها الدكتور لقاء مكي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، في مبنى المكتبة الوطنية السورية بدمشق، الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 – عرض مسرحي كوميدي للأطفال والعائلة بعنوان “سعيد وعنيد”، تقدمه فرقة “جدو أسامة”، على خشبة مسرح الخيام بدمشق، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين: “موانا” و”السنافر: القرية المفقودة” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً والـ 6 مساءً.

4 – عرض أفلام “الشر المميت: احتراق، حكاية لعبة 5، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:15 ظهرا ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – لقاء حواري بعنوان (رهان على الجسد) يتناول أعمال الفنانة الصربية مارينا أبراموفيتش، في ختام جلسات “كيف يفكر الفن المعاصر” في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – جلسة حوارية لمشاهدة ومناقشة مسرحية (الملك هو الملك) للكاتب سعد الله ونوس، يقدمها نادي القراءة في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 5:00 عصراً.

حماة:

عرض فيلم دراما السيرة الذاتية “مايكل” في سينما سلمية، الساعة الـ 8:00 مساءً.

طرطوس:

1 – عرض الفيلمين الطويلين “ذاكرة باللون الخاكي” و”مراسل حربي” والأفلام القصيرة (أبطال الجودو، حين ناداني اسمي، حلم عصفور، 21 آذار، مختفون، والشرارة الأولى)، ضمن تظاهرة أفلام الثورة السورية،  من الساعة الـ 3:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

1 – عرض مسرحي بعنوان (المفتش العام) لنيقولاي  غوغول، يقدمه طلاب ورشة إعداد الممثل إخراج حكمت نادر عقاد، في مسرح دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – عرض أفلام: “صقر وكناريا، الشر المميت: احتراق، موانا، الصندوق الأسود، هوس، الشاطر” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

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