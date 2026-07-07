المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 7 من تموز 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان (رسائل تربوية لك ولأولادك)، تقدمها الأستاذة رانيا صايمة، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – معرض بعنوان (إبداع امرأة)، لاتحاد عمال دمشق وريفها وتنظيم لجنة المرأة العاملة، في مبنى الأنشطة الرياضية (عين الكرش)، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – جلسة حوارية بعنوان (بين دفتي كتاب… تولد فكرة) بإشراف الأستاذة فايزة الهويدي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – ورشة للشابات بعنوان (تعلم الرسم الثلاثي الأبعاد) بإشراف الأستاذة شهد أندورة، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

5 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “مئة مرقش ومرقش” و”مدغشقر 3: أكثر المطلوبين في أوروبا” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً والـ 6:00 مساءً.

6 – ورشة صناعة الإكسسوارات يدوياً بعنوان (طوق وسوار)، بإشراف السيدة عبيدة المزيك، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

7 – عرض مسرحي كوميدي للأطفال بعنوان (سعيد وعنيد)، لفرقة جدو أسامة، على خشبة مسرح الخيام، الساعة الـ 5:00 عصراً.

8 – معرض وحفل موسيقي للأطفال بعنوان (ألوان وألحان) بالتعاون مع المراكز التربوية للفنون التشكيلية، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:30 عصراً.

9 – عرض مسرحي بعنوان “أيُّ وَهْمٍ أنت؟” مأخوذ عن نص “في انتظار غودو” للكاتب صامويل بيكيت، إعداد وإشراف الفنان كفاح الخوص، على خشبة مسرح القباني، الساعة الـ 6:00 مساءً.

10 – مسرحية بعنوان (من يرمي الحجر الأول؟) فكرة وإخراج فادي الحواشي، في دار أوبرا دمشق بالقاعة متعددة الاستعمالات، الساعة الـ 6:00 مساءً.

11 – عرض أفلام “حكاية لعبة 5، سيفن دوجز، صقر وكناريا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

ورشة فنية للأطفال بعنوان (شَكِّل فكرتك)، تقدمها مجدولين العبدالله، في قاعة المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

درعا:

عرض فيلم أطفال بعنوان (الروبوت البري)، تنظمه دائرة ثقافة الطفل، في المركز الثقافي بدرعا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

حمص:

ندوة فكرية بعنوان (تدوين تاريخ حمص.. دور المؤرخ نعيم الزهراوي نموذجاً)، يديرها الدكتور عبدالرحمن البيطار، والأستاذان محمد عبدالدايم، وسلام نعيم الزهراوي، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي العربي بحمص، الساعة الـ 06:00 مساءً.

طرطوس:

1 – جلسة حوار فكري وفق منهج “p4c” بعنوان (مفهوم السعادة.. المحفز البصري فأر المدينة وفأر الريف)، يقيمها فريق مهارات الحياة، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – نشاط تعليمي للأطفال بعنوان (التعرف على برنامج الرسام في الحاسب)، بإشراف قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة “أساطير أوز: عودة دوروثي، قلباً وقالباً 2، الأميرة والضفدع”، في سينما كندي طرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 عصراً.

4 – نشاط أدبي بعنوان (في رحاب ذكرى الشاعر العربي حامد حسن معروف)، تقديم الأستاذ تمام أحمد وبمشاركة عدد من الشعراء والأدباء، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – ورشة أعمال يدوية للأطفال، تدريب الآنسة بتول عيسى، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – نشاط مسرحي للأطفال بعنوان: “أنا طفل” مع تدريب على المسرح وورشة أعمال يدوية وألعاب حركية، بإشراف المدربة داليدا حمود وقسم ثقافة الطفل وفريق مهارات الحياة، في المركز الثقافي العربي بالقمصية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

7 – لقاء شعري بعنوان (حلب في طرطوس)، للشعراء إبراهيم محمد كسار وعلي محمد شريف ومحمد زكريا حيدر، تديره الأديبة غفران سليمان كوسا، في صالة اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

8 – تكريم الطفلة لين شادي سليمان بمناسبة فوزها بالمركز السابع في تحدي القراءة العربي على مستوى سوريا، وإلقاؤها كلمة بعنوان “أنا أقرأ إذاً أنا أتنفس”، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

9 – عرض مسرحي للأطفال بعنوان (من الأذكى؟) في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 5:00 عصراً.

اللاذقية:

1 -ورشة موسيقية بعنوان (نغم وفرح) يقيمها النادي الصيفي بالتعاون مع معهد محمود العجان للموسيقا في دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – نشاط ضمن النادي الصيفي للأطفال يتضمن زومبا وأوريغامي، من إعداد مكتب ثقافة الطفل، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 -محاضرة توعوية للأطفال بعنوان (عادات إيجابية صحية) يقدمها الأستاذ ميلاد حسن والدكتورة تيماء حسام الدين، في المركز الثقافي العربي بعين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4 – (اسكتشات) من تقديم مكتب ثقافة الطفل، في صالة المعارض بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 -ورشة رسم وتلوين تفاعلية للأطفال بعنوان (حقوقي وواجباتي)، بإشراف الآنسة بدور عنتبلي، في مقر المركز الثقافي بمدينة الحفة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

6 -مُحاضرة بعنوان (كيف أكون مؤثرة إيجابية في أسرتي)، تقدمها السيدة إلهام سبع الليل، في دار الثقافة باللاذقية/ ط5، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

1- نشاط للأطفال بعنوان (معرفة الذات والثقة بالنفس) في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – أمسية فنية ترفيهية ثقافية (لذوي الاحتياجات الخاصة)، بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية – مجموعة بقعة ضوء، في حديقة جمعية العاديات بحلب، الساعة الـ7:00 مساءً.

3 – عرض أفلام: “أصوات أمّنا، أعيدوها، فاميلي بيزنس، سيفن دوجز، حكاية لعبة، صقر وكناريا”في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً لغاية الساعة 9:15 مساءً.

دير الزور:

أمسية شعرية وثقافية بعنوان (أطفال أدباء)، بإشراف المدربة سماهر البطاح، في المركز الثقافي العربي بالميادين، الساعة الـ 6:00 مساءً.