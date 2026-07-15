المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 15 من تموز 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان (مدونة السلوك للجمعيات الأهلية)، تقدمها الأستاذة أميرة عرابي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ورشة عمل بعنوان (مخيم مدينة الكتب الفاضلة للأطفال)، تقدمها الدكتورة فخرية برمدا، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – ورشة للأطفال بعنوان (قِيَم أطفالنا)، تشرف عليها الأستاذة حنان الرفاعي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

4 – محاضرة بعنوان (تأملات كونية شعرية)، يلقيها المهندس يمان ياسرجي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان (لماذا نتطوع)، تقدمها الأستاذة ليلى شرف الدين بالتعاون مع مركز مؤسسة التعاون للتنمية المستدامة ودار الرواد للثقافة، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 4:30 عصراً.

6 – دورة محادثة في اللغة الإنكليزية للأطفال بعنوان (اللغة الإنكليزية للأطفال)، تقدمها الأستاذتان تسنيم كبتول وسنا كبتول، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

7 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين: “روح” و”فندق ترانسيلفانيا” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً والـ 6 مساءً.

8- محاضرة بعنوان (محطات في أمّ اللغات)، يقدمها الأستاذ محمود علي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

9 – محاضرة بعنوان (التحول المجتمعي في سوريا من ١٩٧٠-١٩٩٠)، يلقيها المهندس أيمن عرب، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

10 – حفل موسيقي بعنوان “رحلة الحنين”، تقدمه أوركسترا النفخيات السورية بقيادة إيهاب القطيش، في مسرح الأوبرا بدمشق، الساعة الـ 7:30 مساءً.

11- عرض أفلام “الشر المميت: احتراق، حكاية لعبة 5، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة ثقافية بعنوان (السيرة النبوية – الجزء السادس)، تقدمها السيدة هيفاء شهاب الدين، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في قطنا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة توعوية بعنوان (العقل المخطوف.. المخدرات في ميزان الطب والدين)، يقدمها الدكتور محمد سليم الغزال، في قاعة المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – محاضرة بعنوان (فلينظر الإنسان إلى طعامه ج2)، يلقيها فضيلة الشيخ هاني دخيل، في قاعة المحطة الثقافية في الهيجانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 – محاضرة تربوية إيمانية بعنوان (الثانوية العامة محطة وليست نهاية الطريق)، يقدمها الأستاذ ربيع المصري، في المركز الثقافي بالقصير، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – أمسية شعرية بعنوان (بوح القوافي)، يحييها الشعراء عبد الرزاق الضاهر، وعلاء الدين الصويص، ومحمد علي فنجان، وعبد الله حديد، ويقدمها الشاعر عبد الكريم الجمعة، في المجمع الثقافي بحي الشماس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

ندوة ثقافية بعنوان (رحلة الكلمة ومتعة القراءة بين رونق الكلمة وبريق الشاشة)، يقدمها الأستاذان علي الناعس ومحمد نور الجدوع والدكتور محمد نور الأحمد، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشة رسم تفاعلية للأطفال بعنوان (تعلم مبادئ الرسم)، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – محاضرة علمية بعنوان “الفلك والمجموعة الشمسية”، يلقيها مدير الثقافة الأستاذ يوسف جندي، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – ورشات للأطفال واليافعين تشمل الشطرنج، والكتابة القصصية، والشعر، بإشراف الأساتذة علي سلمون، وفاتن خميس، والدكتورة عبير يحيى، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4 – عرض أفلام الأطفال والعائلة المدبلجة: “هجرة”، و”حكاية لعبة 4″، و”الباندا الأحمر الكبير”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان (التعريف بالخدمات التي يقدمها قسم الدعم القانوني والإنساني في منظمة الهلال الأحمر)، يقدمها المحامي حسام محمد، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – محاضرة تاريخية للأستاذ نزار حسين، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – قراءات قصصية للأطفال بعنوان (الغزالة الصغيرة)، بالتعاون مع الملتقى الثقافي الخيري، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

8 – محاضرة للأطفال بعنوان (تراث بحري وبيئة فريدة)، يقدمها الأستاذ محمود هلهل، في النافذة الثقافية بالقمصية، الساعة الـ 11:15 صباحاً.

9 – حلقة كتاب بعنوان (قراءة في رواية الفردوس المفقود للكاتب جون ملتون)، تقدمها السيدة ولاء منصور، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

10 – أمسية شعرية مع الشعراء: بشار كمون، يوسف يوسف، مهند رجب، وريان أحمد، في المركز العربي الثقافي بالقدموس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – ورشة علوم للأطفال تقدمها المهندسة رزان صقور في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – نشاط تفاعلي للأطفال بعنوان (لماذا نفقد هدوءنا؟)، تقدمه آسيا حمدان وميس علي، في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – ورشة عمل بعنوان (مدخل إلى اللغة الإنكليزية)، يقدمها فريق مهارات الحياة، في دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

حلب:

عرض أفلام: “صقر وكناريا، حكاية لعبة 5، موانا، أعِدْها، هوس، واحد تاني” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

محاضرة بعنوان (اللشمانيا والوقاية منها) تقيمها المحطة الثقافية في العشارة ويقدمها بركات حسون الطباش، في صالة المؤسسة الاستهلاكية سابقاً، الساعة الـ 8:00 مساءً.