المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 14 من تموز 2026

دمشق:

1- ورشة عمل تدريبية بعنوان “القصة القصيرة التفاعلية في منهجية الأدب الرقمي” يقدمها الكاتب والصحفي حسين الإبراهيم، في مقر اتحاد الكتاب العرب، بأوتوستراد المزة مقابل وزارة العدل، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2- معرض المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية، في مقر غرفة زراعة دمشق وريفها، خلف مقسم هاتف النصر، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – ندوة نقدية لرواية “مرايا الشتات”، في مقر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، الأزبكية، شارع مرشد خاطر الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان ‘الأعشاب العطرية والنباتات الخام كبديل آمن وفعال للمركبات الكيميائية” تقدمها المهندسة الزراعية رحاب زوكاني، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – عرض مسرحي كوميدي للأطفال والعائلة بعنوان (ماشا والدب)، تقدمه فرقة عمو سعيد، على خشبة مسرح الخيام، الساعة الـ 5:00 عصراً.

6 – لقاء تفاعلي للأطفال بعنوان بين براعم الأدب، يقدمه الأستاذ عمر أورفه لي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

7 – محاضرة بعنوان “المرأة بين تمكينها في الشريعة الإسلامية وتضحياتها في الثورة السورية” يقدمها الأستاذ باسل الحمصي، في المركز الثقافي العربي بالمزة الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 – ندوة ثقافية بعنوان “سيناريوهات الحماية الاجتماعية في إطار اقتصاد السوق وتغير دور الدولة” يقدمها الدكتور جمعة حجازي في قاعة المركز الثقافي العربي بأبو رمانة الساعة الـ 6:00 مساءً.

9 – عرض أفلام “الشر المميت: احتراق، حكاية لعبة 5، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة فنية للأطفال بعنوان “شكّل فكرتك” تقدمها مجدولين العبدالله في المركز الثقافي العربي بجيرود (قاعة المركز) الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – بازار نسائي للحرف والمشغولات اليدوية بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، يقيمه مركز التميز لدعم فئة الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، في منتزه طيور الجنة بكورنيش دوما، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – دورة رسم للأطفال بإشراف الفنانة عاطفة سيف في المحطة الثقافية بجرمانا (البلدية الجديدة – جانب مركز خدمة المواطن) الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4 – أمسية أدبية فنية تقدمها مجموعة من المواهب الشابة بإشراف الأستاذ عدي كاتبة في المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

درعا:

أصبوحة أدبية” يقدمها القاص حمدي البصيري والشعراء إياد القاعَد وهائل حسن المحمود وخالد العماري في المركز الثقافي بدرعا الساعة الـ 11:30 صباحاً.

حمص:

1 -عرض مسرحي بعنوان “حديقة الحيوانات” للأخوين ملص، في مركز هارموني بشارع الأظن (ثالث دخلة لليسار) الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – جلسة توعية بعنوان “المخاطر الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي”، يقدمها الملتقى الثقافي اليسوعي بالشراكة مع فريق سلامتك، في قاعة الجامعيين بدير الآباء اليسوعيين بحي بستان الديوان، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – محاضرة بعنوان (من أسئلة المسرح المعاصر)، يحاضر فيها الدكتور هيثم الخواجة، في قاعة الشاعر ممدوح السكاف بصالة فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – ندوة حوارية بعنوان “كتابة تاريخنا القديم، بين الوثائق والتزييف” يشارك فيها الأستاذان الدكتوران فاروق إسماعيل وباسم جبور، في المركز الثقافي بمرمريتا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

معرض تراثي بعنوان “أنامل تبدع فناً وخيراً وجمالاً” بالمركز الثقافي في سلمية، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

طرطوس:

1 – جلسة حوار فكري وفق منهج “p4c” بعنوان “الأنانية والعطف” في المركز الثقافي العربي بالشيخ بدر، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – ورشات للأطفال واليافعين تشمل القصة، والرسم، والأشغال، والمسرح، والموسيقا، والفنون الشعبية، ومهارات التواصل، بإشراف الأساتذة فيحاء نابلسي، وبانا صقور، وزهور أحمد، وبشرى جمعة، ومريم حامد، وحسن نصر، وآية حطاب، وأنس حرفوش، ورشا العباس، ومنار محرطم، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – ورشة للأطفال بعنوان (أعمال يدوية)، تدريب الآنسة بتول عيسى، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

4 – عرض أفلام الأطفال والعائلة المترجمة والمدبلجة: “بط بطة إوزة”، و”العناصر”، و”ماليفيسنت”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً والـ 5:15 عصراً.

5 – جلسة مجتمعية بعنوان (الحرائق الحراجية- آثارها- وسبل الحد منها)، تقدمها مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – محاضرة بعنوان “التغذية في زمن الإنترنت” تقدمها أخصائية التغذية رشا خوري، في المركز الثقافي العربي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

7 – افتتاح معرض كتاب برعاية اتحاد الكتاب العرب فرع طرطوس، في المركز العربي الثقافي بالقدموس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

8 – أمسية شعرية بعنوان (عباءة الشعر الجميل)، تحييها الشاعرتان لميس الرحبي وصفية الدغيم، وتديرها الدكتورة فاديا سليمان، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 5:00 عصراً.

9 – أمسية موسيقية (كورال) يقدمها معهد دندنة، في المركز العربي الثقافي بالقدموس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – ورشة عمل في النادي الصيفي (زومبا وأوريغامي)، يقدمها مكتب ثقافة الطفل، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – رحلة تاريخية وأثرية إلى “مدرج جبلة الأثري” ينظمها فريق مهارات الحياة، بالتعاون مع المركز الثقافي العربي في عين الشرقية لأطفال النادي الصيفي، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – ملتقى شعري بمشاركة الشاعرات زينب طه، ومارغريت جمل، وسمر ضناوي، والزهراء صعيدي، في المركز الثقافي العربي باللاذقية (قاعة الأنشطة) الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – عرض فيلم هادف ومناقشته للأطفال، من تقديم فريق مهارات الحياة، في دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

حلب:

عرض أفلام: “صقر وكناريا، حكاية لعبة 5، موانا، أعِدْها، هوس، واحد تاني” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساء.

دير الزور:

محاضرة بعنوان “الحضارات بين الصراع والتواصل” يقدمها الأستاذ إياد الهجر، في المركز الثقافي العربي بدير الزور (دوار السبع بحرات) الساعة الـ 8:00 مساءً.