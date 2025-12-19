“حروفنا.. هوية وطن”.. معرض فني بدمشق يحتفي بالخط العربي في عيد لغة الضاد

دمشق-سانا

احتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الـ 18 من كانون الأول من كل عام، أقيم مساء أمس معرض للفن التشكيلي والخط العربي تحت عنوان “حروفنا.. هوية وطن”، وذلك في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة.

سبعون لوحة حروفية

المعرض الذي تضمن 70 لوحة حروفية، شارك فيه 21 فناناً تشكيلياً خطوا بإبداعهم فيها من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وأبيات الشعر العربي، كما استضاف المعرض 11 ضيف شرف من أساتذة الخط العربي في سوريا.

من الأكريليك إلى الذهب والفضة

استخدم الخطاطون في لوحاتهم خط النسخ والرقعة والكوفي بألوان مائية وأكريليك، وبعضهم من قام بتشكيل اللوحة وإدخال نترات من الذهب أو الفضة والخشب، وهو ما جعل من اللوحة الحروفية تحفة فنية متكاملة الأركان، كما لوحظ وجود لوحة بدون نقاط، ولوحات مولوية إضافة إلى لوحات وطنية تتغنى بالحرية.

وفي حديثها لمراسلة سانا، أوضحت المشرفة على المعرض الفنانة التشكيلية حنان محمد، أن إقامة هذا المعرض تأتي في إطار الحفاظ على فن الخط العربي وتعليم الأجيال الجديدة هذا التراث الأصيل، لضمان استمرار هذا الفن وحمايته من الزوال، لتشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم وإبراز إبداعاتهم الفنية في الحرف العربي، مشيرة إلى أنها شاركت بلوحة تحمل تشكيلات بخط عربي، عكست أسلوبها الشخصي في التعبير الفني وتواصل الحرف مع الهوية والثقافية.

الخط واللغة العربية فخر الأمة

بدوره قال الفنان التشكيلي وأستاذ الخط العربي أحمد كمال: “إن الخط واللغة العربية هما هويتنا وفخر الأمة العربية والإسلامية، ويجب الإضاءة دائما عليهما لأنهما يمثلان ثقافتنا وبصمتنا”، بينما لفت أستاذ الخط عبد السلام نجار، إلى أن العربية اكتسبت قدسية لأنها لغة القران الكريم، مؤكداً أنه يجب تكريس ثقافة تعلم مبادئ الخط العربي من خلال الدورات التعليمية والمعارض التشكيلية لتعريف الأجيال على الخط العربي ودورهم في الحفاظ عليه.

وأكد الفنان التشكيلي فراس شرف أن لوحته التي شارك من خلالها في المعرض بعنوان “وعز الشرق أوله دمشق” استوحى فكرتها من هوية دمشق الفيحاء، منتقياً لون حرفها وزخرفتها من القيشاني الدمشقي، مكتوبة بالخط الكوفي الفاطمي بما يحمل من جدية وعراقة.

شهد المعرض حضوراً واسعاً من الطلاب الذين يهتمون بتنمية مهارتهم في الخط العربي والفن التشكيلي، وأساتذة الخط وعدد من الفنانين التشكيليين، ورافق ذلك عزف على آلة العود لتدغم عراقة الخط بالتراث الموسيقي العربي الأصيل.

ويعد اليوم العالمي للغة العربية مناسبة سنوية يُحتفل بها في الـ 18 من كانون الأول، وهو التاريخ الذي اعتُمدت فيه العربية لغةً رسمية من لغات العمل في الأمم المتحدة عام 1973، قبل أن تخصصه اليونسكو عام 2012 يوماً عالمياً للاحتفاء بلغة الضاد ودورها الحضاري، ويهدف هذا اليوم إلى إبراز إسهام العربية في إنتاج المعرفة والآداب والعلوم، وتعزيز حضورها في التعليم والإعلام والفضاء الرقمي، وتشجيع المبادرات التي تصون هويتها وتُنمّي استعمالها لدى الأجيال الجديدة.