قراءة في رواية “شبكة العنكبوت”.. ملامح التحولات السياسية في أوروبا بين الحربين

دمشق-سانا

تُقدّم رواية “شبكة العنكبوت” للكاتب والصحفي النمساوي جوزيف روث، والصادرة حديثاً عن منشورات خطوة في الموصل عام 2026، بترجمة الكاتبة والمترجمة السورية دلال إسحق، في 240 صفحة، شهادة أدبية مبكرة على التحولات السياسية والاجتماعية التي مهّدت لصعود النازية في ألمانيا، لتغدو واحدة من أبرز الأعمال التي استشرفت ملامح مرحلة تاريخية مفصلية قبل وقوعها بسنوات.

ويُعد جوزيف روث (1894-1939) من أبرز كتّاب أوروبا الوسطى في القرن العشرين، وعُرف بأعماله التي وثّقت التحولات السياسية والاجتماعية التي أعقبت انهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية، كما تناول في كتاباته صعود القوميات المتطرفة والتصدعات التي شهدها المجتمع الأوروبي بين الحربين العالميتين.

قراءة مبكرة لولادة التطرّف

نُشرت الرواية أول مرة على شكل حلقات مسلسلة عام 1923، وهو العام الذي شهد أولى المحاولات الانقلابية للحزب النازي، ما منحها أهمية استثنائية بوصفها عملاً أدبياً رصد مبكراً المناخ السياسي والاجتماعي الذي سمح للأفكار القومية المتشددة بالتمدد داخل المجتمع الألماني.

وتدور أحداث الرواية في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، من خلال شخصية ثيودور لوزه، ضابط الاحتياط السابق الذي يجد نفسه فجأة في عالم مدني لا يعترف بأمجاده العسكرية السابقة، ويكابد الفقر والإحباط وفقدان المكانة الاجتماعية، حيث يتحول لوزه إلى نموذج للشخصية المأزومة التي تبحث عن تفسير لمعاناتها في تحميل الآخرين مسؤولية الفشل والانكسار.

من الهزيمة الفردية إلى صناعة الوهم السياسي

يرسم المؤلف شخصية لوزه بوصفها تجسيداً للانتهازية السياسية، فهو لا يتحرك بدافع الإيمان بقضية أو مبدأ، بل سعياً إلى النفوذ واستعادة شعور مفقود بالقوة، ومن خلال انخراطه في شبكات سرية وعلاقات غامضة، يبدأ ببناء منظومة من المؤامرات والتحالفات مستفيداً من الفوضى السياسية والاجتماعية التي عاشتها ألمانيا آنذاك.

ويكشف الكاتب عبر هذه الشخصية كيف يمكن للشعارات الشعبوية والخطابات المبسطة أن تستثمر مشاعر الخوف والإحباط الجماعي، لتصبح أدوات فعالة في صناعة الزعامات الوهمية وتوجيه الرأي العام.

شبكة من المصالح والصراعات الخفية

تتشابك علاقات لوزه مع مجموعة من الشخصيات التي تؤدي أدواراً محورية في صعوده وسقوطه، فالدكتور تريبيتش يفتح أمامه أبواب العالم السري والمنظمات الغامضة، فيما يمثل الأمير هاينريش رمزاً للمجد الاجتماعي والعسكري الذي يسعى لوزه إلى استعادته بأي ثمن.

أما الصحفي بيسك فيسهم في صناعة صورة إعلامية مضخمة للوزه عبر تقديمه بوصفه بطلاً قومياً ومنقذاً للبلاد، في حين تبرز شخصية بنيامين لينتس باعتبارها العقل الخفي الذي يدير كثيراً من الخيوط في الظل، ويكشف في النهاية هشاشة الأسطورة التي بناها لوزه حول نفسه.

وتعتمد الرواية بنية سردية تتقدم تدريجياً من التجربة الفردية إلى المشهد السياسي العام، حيث تتداخل مسارات الشخصيات مع التحولات الاجتماعية التي شهدتها ألمانيا في تلك المرحلة، ويمنح هذا البناء السردي النص بعداً تحليلياً يتجاوز الحكاية التقليدية، ليكشف الآليات التي تصنع النفوذ السياسي وتعيد تشكيل الوعي الجماعي في أوقات الأزمات.

نقد سياسي بعمق إنساني

تحفل الرواية بتحليل نفسي واجتماعي لشخصية الإنسان المأزوم، وكيف يمكن للهزائم الشخصية والشعور بالتهميش أن يتحولا إلى بيئة خصبة لانتشار الأفكار المتشددة.

ويعتمد روث أسلوباً يجمع بين الواقعية والدقة النفسية والسخرية النقدية، ليقدم رؤية نافذة للظروف التي تسبق عادة ولادة الأنظمة السلطوية، محذراً من استغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لتقويض المؤسسات الديمقراطية وإنتاج أشكال جديدة من الاستبداد.

الترجمة.. جسر بين الثقافات

في تصريح لـ”سانا الثقافية”، أوضحت مترجمة الرواية دلال إسحق أن الترجمة بالنسبة لها ليست مجرد نقل للكلمات من لغة إلى أخرى، بل عملية إبداعية متكاملة، تهدف إلى إعادة خلق النص بروح جديدة، مع الحفاظ على جذوره الثقافية والفكرية.

وقالت: “أؤمن أن الترجمة ليست مجرد نقل كلمات، بل هي إعادة خلق النص بروح جديدة، تُحافظ على جذوره وتمنحه حياة في ثقافة أخرى، لذلك أحرص على أن يكون النص واضحاً وسلساً ومتدفقاً في سرده، بحيث يقرؤه القارئ كعمل أدبي أصيل لا كنسخة مترجمة”.

وأضافت: “أوازن بين الأمانة والدقة والحرية الإبداعية، لأصون المعنى الأصلي وأعيد صياغته بلغة عربية هادئة وشاعرية حين يلزم، وبسيطة حين يتطلب السياق، وأعتبر نفسي مسؤولة عن إبقاء النص حياً ومتصلاً بجغرافيته وثقافته، وفي الوقت نفسه قريباً من القارئ الجديد”.

وأكدت أن الترجمة فعل ثقافي وأدبي يفتح أبواب الحوار بين اللغات والثقافات، ويمنح النصوص فرصة جديدة للحياة والقراءة في فضاءات مختلفة.

رواية تسبق زمنها

تحافظ الترجمة العربية على وضوح السرد وإيقاعه، مع نقل البعد النفسي والفكري للنص بلغة سلسة، مدعومة بحواشٍ توضيحية للمصطلحات السياسية والتاريخية المرتبطة بجمهورية فايمار والحركات اليمينية المبكرة في ألمانيا، بما يقرب سياق الرواية من القارئ العربي دون الإخلال بخصوصية النص الأصلي.

وتوفر “شبكة العنكبوت” فرصة لقراءة عمل أدبي استشرف مبكراً التحولات التي مهّدت لصعود التطرف في أوروبا، كما تطرح أسئلة لا تزال راهنة حول الأزمات الاقتصادية والتهميش والخطاب الشعبوي، ما يجعلها قراءة مهمة للمهتمين بالأدب السياسي والتاريخ الأوروبي الحديث، وإضافة نوعية إلى المكتبة العربية.

سيرة مهنية للمترجمة

دلال إسحق كاتبة ومترجمة وصحفية سورية تنشر أعمالها في عدد من المنصات العربية، تجمع بين الترجمة والكتابة النقدية مع اهتمام بالقضايا الثقافية والاجتماعية والهوية، ومن أبرز ترجماتها كتاب “التستوستيرون: سيرة ذاتية غير مألوفة”، كما تواصل حضورها في المشهد الثقافي عبر مقالاتها وترجماتها المتنوعة.