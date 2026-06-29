“زفير الذاكرة”.. عرض مسرحي في طرطوس يناقش تأثير ‏الإعلام في تشكيل الرأي العام

طرطوس-سانا
سلط العرض المسرحي بعنوان “زفير الذاكرة”، الذي قدمته فرقة العراب للفنون المسرحية على خشبة المركز الثقافي العربي في طرطوس، اليوم الإثنين الضوء على دور الإعلام في تشكيل الرأي العام، وأهمية التحقق من المعلومات قبل تبنيها، من خلال معالجة درامية تناولت تأثير الرسائل الإعلامية في الأفراد والمجتمع، وما قد تتركه من آثار عند توظيفها بعيداً عن المهنية والمصداقية.
وأوضح قائد فرقة العراب للفنون المسرحية، مؤلف ومخرج العمل عصام علام، في تصريح خاص لـ سانا، أن المسرحية تتحدث عن أهمية الإعلام، وكيف يمكن أن يقود المتلقي إلى تبني أفكار مغلوطة عندما يتعامل مع المعلومات دون التحقق من صحتها، مبيناً أن العمل يؤكد ضرورة التأكد من كل ما يرد عبر وسائل الإعلام، لأن الإعلام في جوهره وسيلة لنقل الحقيقة عندما يلتزم برسالته المهنية.
وأشار علام إلى أن الفرقة تواصل التحضير لعمل مسرحي جديد بعنوان “زوايا دائرة” سيقدم ضمن مهرجان طرطوس المسرحي، إضافة إلى عروض أخرى ستحتضنها خشبة مسرح القباني في دمشق.
من جهتها، بينت مساعدة المخرج والممثلة في فرقة العراب للفنون المسرحية هبة غصة أن المسرحية تطرح واحدة من أهم القضايا التي تمس المجتمع، وهي قضية الإعلام ومدى تأثيره في تشكيل الرأي العام، مشيرة إلى أنها جسدت شخصية ”العرافة” التي يلجأ إليها الإعلامي “فصيح”، هرباً من الواقع واتجاهاً نحو الخرافات، في إسقاط يبرز ميل بعض الأشخاص إلى البحث عن الوهم، بدلاً من مواجهة الحقيقة، وما يحمله ذلك من رسائل توعوية وفكرية.
بدورها، أوضحت الممثلة في فرقة العراب سحاب حسن أنها أدت دور إحدى زوجات “فصيح”، وهي الشخصية التي أسهمت في وصوله إلى منصبه من خلال علاقة تقوم على المصالح، مبينة أن هذا الدور يختلف عن الشخصيات التي قدمتها سابقاً، وشكل تجربة فنية جديدة بالنسبة لها، مؤكدة أن توجيهات مؤلف ومخرج العمل ساعدتها على فهم الشخصية وتجسيدها بصورة سلسة تخدم الفكرة الرئيسة للمسرحية.
بدوره، أشار الممثل في الفرقة وطالب الطب البشري حسين حسن إلى أن المسرحية تعالج تأثير الإعلام في الفرد والمجتمع، وتوضح كيف يمكن استغلاله لتحقيق مصالح شخصية والتأثير في الرأي العام، لافتاً إلى أنه جسد شخصية تمثل “الأنا العليا” في عقل “فصيح”، والتي تعكس محاولاته المستمرة لتبرير أفعاله وسعيه وراء المال والسلطة، في تجسيد للصراع النفسي الذي يعيشه بطل العمل.
ويأتي العرض المسرحي “زفير الذاكرة” ضمن جهود فرقة العراب للفنون المسرحية الرامية إلى تقديم أعمال تناقش قضايا المجتمع المعاصرة من خلال لغة مسرحية تجمع بين البعد الفني والرسائل التوعوية، بما يسهم في تنشيط الحركة المسرحية في محافظة طرطوس وتعزيز دور المسرح في نشر الوعي والثقافة.