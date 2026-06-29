“زفير الذاكرة”.. عرض مسرحي في طرطوس يناقش تأثير ‏الإعلام في تشكيل الرأي العام

طرطوس-سانا

سلط العرض المسرحي بعنوان “زفير الذاكرة”، الذي قدمته فرقة ‏العراب للفنون المسرحية على خشبة المركز الثقافي العربي في ‏طرطوس، اليوم الإثنين الضوء على دور الإعلام في تشكيل ‏الرأي العام، وأهمية التحقق من المعلومات قبل تبنيها، من خلال ‏معالجة درامية تناولت تأثير الرسائل الإعلامية في الأفراد ‏والمجتمع، وما قد تتركه من آثار عند توظيفها بعيداً عن المهنية ‏والمصداقية‎.‎

وأوضح قائد فرقة العراب للفنون المسرحية، مؤلف ومخرج ‏العمل عصام علام، في تصريح خاص لـ سانا، أن المسرحية ‏تتحدث عن أهمية الإعلام، وكيف يمكن أن يقود المتلقي إلى تبني ‏أفكار مغلوطة عندما يتعامل مع المعلومات دون التحقق من ‏صحتها، مبيناً أن العمل يؤكد ضرورة التأكد من كل ما ‏يرد عبر وسائل الإعلام، لأن الإعلام في جوهره وسيلة لنقل ‏الحقيقة عندما يلتزم برسالته المهنية‎.‎

وأشار علام إلى أن الفرقة تواصل التحضير لعمل مسرحي جديد ‏بعنوان “زوايا دائرة” سيقدم ضمن مهرجان طرطوس ‏المسرحي، إضافة إلى عروض أخرى ستحتضنها خشبة مسرح ‏القباني في دمشق‎.‎

من جهتها، بينت مساعدة المخرج والممثلة في فرقة العراب ‏للفنون المسرحية هبة غصة أن المسرحية تطرح واحدة من أهم ‏القضايا التي تمس المجتمع، وهي قضية الإعلام ومدى تأثيره ‏في تشكيل الرأي العام، مشيرة إلى أنها جسدت شخصية ‌‏”العرافة” التي يلجأ إليها الإعلامي “فصيح”، هرباً من الواقع ‏واتجاهاً نحو الخرافات، في إسقاط يبرز ميل بعض الأشخاص ‏إلى البحث عن الوهم، بدلاً من مواجهة الحقيقة، وما يحمله ذلك ‏من رسائل توعوية وفكرية‎.‎

بدورها، أوضحت الممثلة في فرقة العراب سحاب حسن أنها ‏أدت دور إحدى زوجات “فصيح”، وهي الشخصية التي أسهمت ‏في وصوله إلى منصبه من خلال علاقة تقوم على المصالح، ‏مبينة أن هذا الدور يختلف عن الشخصيات التي قدمتها سابقاً، ‏وشكل تجربة فنية جديدة بالنسبة لها، مؤكدة أن توجيهات مؤلف ‏ومخرج العمل ساعدتها على فهم الشخصية وتجسيدها بصورة ‏سلسة تخدم الفكرة الرئيسة للمسرحية‎.‎

بدوره، أشار الممثل في الفرقة وطالب الطب البشري حسين ‏حسن إلى أن المسرحية تعالج تأثير الإعلام في الفرد والمجتمع، ‏وتوضح كيف يمكن استغلاله لتحقيق مصالح شخصية والتأثير ‏في الرأي العام، لافتاً إلى أنه جسد شخصية تمثل “الأنا العليا” ‏في عقل “فصيح”، والتي تعكس محاولاته المستمرة لتبرير أفعاله ‏وسعيه وراء المال والسلطة، في تجسيد للصراع النفسي الذي ‏يعيشه بطل العمل‎.‎

ويأتي العرض المسرحي “زفير الذاكرة” ضمن جهود فرقة ‏العراب للفنون المسرحية الرامية إلى تقديم أعمال تناقش قضايا ‏المجتمع المعاصرة من خلال لغة مسرحية تجمع بين البعد الفني ‏والرسائل التوعوية، بما يسهم في تنشيط الحركة المسرحية في ‏محافظة طرطوس وتعزيز دور المسرح في نشر الوعي ‏والثقافة‎.‎