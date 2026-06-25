اكتشاف مسلة أثرية نادرة تعود إلى عهد الملك آشور بانيبال في نينوى شمال العراق

photo 2026 06 25 14 46 30 اكتشاف مسلة أثرية نادرة تعود إلى عهد الملك آشور بانيبال في نينوى شمال العراق
واع

بغداد-سانا

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق عن اكتشاف مسلّة أثرية نادرة تعود إلى عهد الملك آشور بانيبال، يرجع تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد، وذلك خلال أعمال تأهيل عدد من المواقع الأثرية في مدينة الموصل.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس الأربعاء، بأن المسلّة التي يبلغ ارتفاعها نحو مترين، عُثر عليها خلال أعمال تنقيب وتأهيل نفذتها بعثة أثرية عراقية – أمريكية في نينوى، بإشراف الهيئة العامة للآثار والتراث.

وبحسب الوكالة، فإن المسلّة نُقشت على حجر الفرش الموصلي، وتضم واجهتها الأمامية تمثيلاً بارزاً للملك آشور بانيبال وإلى جانبه شخصيات آشورية، فيما تحتوي الجهة الخلفية على كتابات مسمارية توثق إنجازات عمرانية في مدينة نينوى خلال حكمه بين عامي 668 و627 قبل الميلاد.

وأشارت الجهات الأثرية إلى أنه تم التوجيه بنقل المسلّة إلى مفتشية آثار وتراث نينوى لإجراء عمليات الصيانة الأولية، على أن تخضع لدراسات علمية متخصصة لاحقاً، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن عرضها في موقعها الأصلي أو في متحف الموصل الحضاري.

ويُتوقع أن تسهم هذه الاكتشافات الأثرية في تعزيز الدراسات التاريخية المتعلقة بالحضارة الآشورية في العراق، وإتاحة معلومات أوسع حول تطور الفنون والنقوش والعمارة في تلك الحقبة، بما يدعم جهود البحث العلمي وحماية الإرث الثقافي للبلاد.

“نول البادية” في تدمر.. تمكين اقتصادي للنساء وحفاظ على الحرف التراثية
ثبّت جذورك … فعالية ثقافية وفنية في حمص دعماً لفلسطين
لقاء الثقافات السورية والإيطالية بحفل موسيقي على مسرح دار الأوبرا
المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 25 من كانون الثاني 2026
أمسية شعرية في معرض دمشق للكتاب تكرّم الشاعر الأردني الراحل طه الفندي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك