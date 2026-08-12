فعاليات الملتقى السوري لفن الخط تتواصل بإضاءة على تاريخ الخط العربي

دمشق-سانا

واصل الملتقى السوري لفن الخط العربي والزخرفة فعالياته اليوم بمحاضرة تعريفية بعنوان “إضاءات في تاريخ الخط العربي”، قدّمها الخطاط أدهم فادي الجعفري في مركز الفنون البصرية بدمشق، واضعاً المشاركين أمام رحلة تطوّر الكتابة منذ بداياتها الأولى حتى استقرار قواعد الخط العربي.

واستعرض الخطاط أدهم المراحل الأولى لنشأة الكتابة عام 3200 قبل الميلاد، موضحاً أن اختراع الكتابة هو لحظة تجلّي الحضارة التي أعلنت من خلالها البشرية بدء التاريخ، وبيّن أن الكتابة بدأت بالمرحلة الصورية، ثم انتقلت إلى المرحلة الرمزية، قبل أن تبلغ أهم محطاتها مع صورة النطق التي أسّست لظهور الأبجديات على يد السومريين والآراميين والفينيقيين، باعتبار الأبجدية نهضة كبرى في تاريخ الإنسان.

وبين الخطاط أدهم تطوّر الكتابة العربية وصلتها الوثيقة بالقرآن الكريم، مشيراً إلى أن عرب الشمال أخذوا الأحرف من مملكة سبأ ومن الأبجديات السابقة، وطوّعوها في اللغة العربية، وعند انتقال الكتابة إلى مكة، كان معظم الناس يتقنون القراءة بينما قلّة فقط تجيد الكتابة التي كانت تتم غالباً على سعف النخيل، ومع نزول الوحي، حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على تدوين الآيات، فظهرت خطوط القرآن الأولى: اليابس، الحجازي، والمدني.

وتناول الخطاط أدهم مراحل تدوين القرآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بدءاً من جمع الآيات في عهد أبي بكر الصديق بعد معركة اليمامة فيما عُرف بـ “الصحف الصديقية” وكانت بلا نقاط، وصولاً إلى العصر الأموي حيث وضع أبو الأسود الدؤولي قواعد الضبط، ثم جاء العالم الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي ليُحدث نقلة واسعة في اللغة العربية بوضع مخارج الحروف، وتعريف علم التجويد، وتأليف أول معجم عربي “العين”، وتحويل النقاط إلى أحرف، ما أسهم في استقرار الكتابة عام 170 للهجرة.

وأشار الخطاط أدهم إلى أن الخط العربي ازدهر مع بدايات العصر الأموي، وبلغ جمالياته في نقوش المسجد الأموي التي تُعد تحفة فنية، ولفت إلى أن خالد بن أبي الهَيّاج كان أول من تخصّص في كتابة الخط، إذ كتب آيات القرآن بالذهب، قبل أن تتطوّر الخطوط من اليابسة إلى الليونة، وتظهر في العصر العباسي ستة أقلام أساسية.

وفي ختام المحاضرة، استعرض أبرز أنواع الخطوط مثل المحقق، الثلث، والنسخ الذي طوّره ابن مقلة، واضعاً قواعد تكبير وتصغير الحرف.

وتشكل المحاضرة انطلاقة معرفية لملتقى غني بالأنشطة والمحاضرات والورشات التعليمية، حيث يستمر حتى الخامس عشر من آب الجاري.