كتاب “هبوط اضطراري” لعبد القادر المنلا.. شهادة نقدية للواقع الثقافي السوري قبل 2011

دمشق-سانا

في كتابه “هبوط اضطراري.. قراءة بيضاء في الصندوق الأسود”، يقدّم الباحث والفنان السوري الدكتور عبد القادر المنلا شهادة نقدية للواقع الثقافي السوري خلال سنوات ما قبل عام 2011، مستنداً إلى مقالات وآراء نُشرت بين عامي 2006 و2011، لتتحول بعد جمعها في كتاب

إلى ما يشبه وثيقة ثقافية ترصد ملامح الخلل البنيوي الذي أصاب المؤسسات الثقافية والإبداعية في تلك المرحلة.

الثقافة مرآة للواقع العام

ولا يتناول الكتاب الشأن الثقافي بوصفه قطاعاً منفصلاً عن محيطه، بل يقدمه باعتباره انعكاساً لبنية سياسية واجتماعية أوسع، ومن هنا جاءت مقالاته وشهاداته محمّلة بنبرة نقدية ساخرة تكشف التناقضات التي عاشها المثقف السوري، بين دوره المفترض في صناعة الوعي، والقيود التي فرضتها البيروقراطية والمحسوبيات ومنظومات المصالح.

وحملت عناوين الشهادات دلالات لافتة تجمع بين التهكم والمرارة، مثل “الأرانب الطائرة”، و”أنا والصلع وهواك”، و”حن الحديد على حالو”، و”عندما ينجح الفشل”، و”فيروز تبيع الغاز”، و”اللعيلوجيا”، و”العنوسة الفكرية”، وهي نصوص تتجاوز النقد المباشر إلى تفكيك آليات إنتاج الفشل الثقافي وإعادة تدويره.

الصندوق الأسود للثقافة

ويختصر المنلا مضمون كتابه في كلمات دوّنها على الغلاف الخلفي، جاءت محملة بالاستعارات والدلالات الرمزية، إذ يرسم صورة لعالم اختلت فيه المعادلات، وتبدلت فيه العلاقة بين المثقف والإدارة، وبين الإبداع والسلطة، وصولاً إلى حالة من الإحباط الوجودي الذي يتجلى في تساؤلاته: “بماذا أغسل الماء؟ وأين أفرغ جرار القهر؟، في إشارة إلى انسداد الأفق أمام محاولات الإصلاح والتغيير.

ويبدو عنوان الكتاب “هبوط اضطراري” مفتاحاً أساسياً لفهم رؤيته، فالكاتب يستعير لغة الطيران ليصف واقعاً كان يسير نحو المجهول، حيث تصبح الثقافة أشبه بطائرة تعاني أعطالاً متراكمة، بينما يتجاهل ركابها وقائدها إشارات الخطر المتزايدة.

شهادة سبقت الانفجار

وفي تصريح لـ سانا، أوضح المنلا أن فكرة الكتاب جاءت نتيجة متابعة طويلة للواقع الثقافي والإداري وآليات الإنتاج والعلاقات التي كانت تحكم المؤسسات الثقافية قبل عام 2011.

وقال المنلا: “كان السؤال الأساسي الذي يحركني هو إلى أين يتجه

الوضع الثقافي؟ فقد كان مرتبطاً بمنظومة واسعة من الفساد والمصالح والمحسوبيات، لذلك حاولت رصد هذا الواقع والتنبيه إلى خطورته”.

وأضاف المنلا: “عنوان الكتاب لم يكن يخص الثقافة وحدها، بل كان يشير إلى الصندوق الأسود للبلد بأكمله، والذي انعكس بطبيعة الحال على الثقافة، وكنا نشعر أننا ركاب في طائرة تعاني أعطالاً متراكمة، وكان لا بد من هبوط اضطراري يتيح مراجعة الأخطاء قبل وقوع الكارثة”.

وأشار المنلا إلى أن الكتاب صدر في شباط عام 2011، قبل شهر من بدء الثورة السورية، لافتاً إلى أن بعض الجهات الرقابية كانت تريد منعه لولا تدخل عدد من الأصدقاء، إضافة إلى أن طبيعته الرمزية والاستعارية حالت دون قراءة رسائله النقدية بصورة كاملة في ذلك الوقت.

بين الوثيقة الثقافية والنص التحذيري

ويحمل “هبوط اضطراري” قيمة توثيقية خاصة، فالكتاب لا يكتفي بوصف أعراض الأزمة الثقافية، بل يحاول البحث في جذورها، رابطاً بين تراجع الإبداع وغياب الكفاءة وهيمنة العلاقات الشخصية على حساب المعايير المهنية.

كما تكشف النصوص عن رؤية تجد الثقافة جزءاً من منظومة متكاملة، فما يصيبها من خلل ينسحب على بقية مفاصل الحياة العامة، وهو ما يجعل الكتاب أقرب إلى دراسة نقدية للبيئة المنتجة للأزمة، وليس مجرد رصد لمشكلات الوسط الثقافي.

لغة ساخرة تخفي وجعاً عميقاً

واعتمد المنلا في معظم نصوصه أسلوباً يجمع بين السخرية والمرارة، حيث تتحول المفارقة إلى أداة نقدية قادرة على كشف الاختلالات دون الوقوع في المباشرة، وتبدو هذه اللغة محاولة لتحويل الهم الثقافي من قضية نخبوية إلى شأن عام يخص المجتمع بأكمله، باعتبار أن تراجع الثقافة ليس مشكلة تخص المثقفين وحدهم، بل مؤشر على خلل أوسع في البنية الفكرية والاجتماعية.

عبد القادر المنلا.. المثقف بين الأكاديمية والإبداع

ولد الفنان والأكاديمي عبد القادر المنلا في حلب عام 1969، وجمع في تجربته بين الأدب والفن، ونال إجازة في الأدب العربي من جامعة دمشق، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن يحصل من أكاديمية الفنون في القاهرة على الماجستير والدكتوراه في الإخراج وفلسفة المسرح، واشتغل في التمثيل والإخراج والتأليف المسرحي والتدريس الجامعي والبحث النقدي، كما تولى رئاسة قسم النص التعبيري في معهد الفنون المسرحية، ليقدم نموذجاً للمثقف الذي يزاوج بين الممارسة الإبداعية والعمل الأكاديمي.