المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 14 من آب 2026

دمشق:

1 – عرض مسرحي تربوي هادف للأطفال بعنوان (ماشا والدب)، تقدمه فرقة عمو سعيد لمسرح الطفل والعائلة، في مسرح الخيام، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – ورشات عمل تخصصية في الخط العربي ضمن (الملتقى السوري لفن الخط العربي والزخرفة)، يقدمها الخطاطون محمد قنا وعبد الناصر المصري ومحمد سعيد وحسين شاقولة، في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – عرض فيلم الأطفال المدبلج (قلباً وقالباً 2)، في صالة سينما دمّر، الساعة الـ 7:00 مساءً.

4 – عروض فنية وثقافية متنوعة ومسرحيات للأطفال ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا، في قلعة دمشق، الساعة الـ 7:00 مساء.

5 – عرض أفلام “خلي بالك من نفسك، الجواهرجي، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 11:00 مساءً.

ريف دمشق:

عرض الفيلم السينمائي (اللجاة) للمخرج رياض شيا، يقدمه نادي السينما في بيت ألبيرتو اليسوعي، الساعة الـ 6:30 مساءً.

حمص:

1 – ملتقى فني مجاني للأطفال واليافعين يقدمه عضو اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص الأستاذ محمد العلي، في روضة الذهبية بساحة الزهراء، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – جلسة تراثية بعنوان (المجالس مدارس)، ينظمها المركز الثقافي في تلكلخ ويديرها الأستاذ عماد خلف، في قرية باروحة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

حماة:

عرض الفيلم العائلي الكوميدي “المحققون الخراف” في نادي سينما سلمية، الساعة الـ 8:00 مساءً.

طرطوس:

1 – عرض أفلام الأطفال والأسرة المدبلجة “في كل جسد حكاية” و”ليلو وستيتش”، في سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 5:15 عصراً.

2 – أمسية موسيقية لفرقة الشاهين، تُقدّم ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا 2026، في الحديقة المركزية بطرطوس، الساعة الـ 8:00 مساءً.

اللاذقية:

عرض الفيلم السينمائي “ذاكرة باللون الخاكي” ضمن تظاهرة أفلام الثورة السورية، في صالة سينما كندي اللاذقية، الساعة الـ 8 مساءً.

حلب:

عرض أفلام: “الجواهرجي، سبايدرمان: يوم جديد تماماً، لوك بوكس، أحبك من زمان، وصعود الشر المميت” في صالة سينما الزهراء بدمشق، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.