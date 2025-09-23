تعليم “الخط الكوفي” ضمن ورشة تدريبية بحمص

حمص-سانا

أطلق الخطاط والفنان التشكيلي منير الشعراني ورشة تدريبية لتعليم الخط الكوفي، بمشاركة مجموعة من الخطاطين والمصممين والمهندسين المعماريين الشباب، وذلك في المسرح الأرثوذكسي ببستان الديوان بحمص القديمة.

وتأتي الورشة ضمن برنامج معرضه “إيقاعات خطية” المقام في المكان نفسه الذي تنظمه مؤسسة “تراثنا”، حيث تركزت التدريبات على الجانب العملي وفق الشعراني، مؤكداً أن الفن الحروفي يمثل جزءاً أساسياً من الثقافة، ومن الضروري الاهتمام بمعارض الخط العربي التي تعمل على التجديد وتبتعد عن التكرار والتقليد.

من جانبها، رأت المشارِكة لميا دانيال أن الورشة تشكل مدخلًا أساسياً لعالم الخط العربي، ولا سيما أن المعارف التي اكتسبها المشاركون تدعم عملهم كمصممين وتفتح أمامهم الطريق نحو هذا الفن الراقي، بينما لفت رامي الهاشمي إلى الطريقة الجديدة التي اعتمدها المدرب كبديل عن استخدام النقاط والورق الملمتري، والتي ساعدت المبتدئين على تعلم كتابة الحروف بشكل مبسط وأساس متين للانطلاق.

وشارك بالورشة 12 متدرباً، وأسهمت وفق القائمين عليها في تشجيع الاهتمام بالفن التشكيلي والخط العربي بجميع أنواعه، وإعادة هذا الفن العريق إلى واجهة الثقافة البصرية المعاصرة.

وفي السياق نفسه قدم الفنان منير الشعراني أمس الأول محاضرة في المسرح الأرثوذكسي في حي بستان الديوان بحمص القديمة، قدم فيها رؤيته المعاصرة لفن الخط العربي.

