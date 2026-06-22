فينيسيا 2026 يستعد لبرنامج دولي يضم أسماء بارزة في السينما العالمية

روما-سانا

يشهد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي استعدادات مكثفة لدورته المقبلة، وسط توقعات ببرنامج غني يضم أسماء بارزة في عالم الإخراج والتمثيل، في وقت تتواصل فيه المنافسة بين المهرجانات الكبرى لاستقطاب أبرز الإنتاجات السينمائية العالمية، بما يعزز مكانتها على خريطة صناعة السينما.

ويعد المهرجان، المعروف رسمياً باسم “المعرض الدولي لفن السينما في فينيسيا”، أقدم مهرجان سينمائي في العالم، إذ تأسس عام 1932، ويشكّل أحد أضلاع الثلاثية الكبرى إلى جانب مهرجاني كان الفرنسي وبرلين الألماني، ويقام سنوياً في جزيرة الليدو بمدينة فينيسيا الإيطالية، فيما يحتضن قصر السينما (بالازو ديل تشينيما) الفعاليات الرئيسية والعروض الرسمية.

بوابة رئيسية نحو الجوائز العالمية

أوضح موقع سكرين ديلي المتخصص في أخبار وصناعة السينما العالمية، أن مهرجان فينيسيا يكتسب أهمية إضافية كونه يفتتح موسم الجوائز السينمائية الدولية، ما يمنح الأفلام المشاركة فيه فرصاً أكبر للانتقال إلى سباقات الأوسكار والغولدن غلوب مقارنة ببقية المهرجانات المنافسة.

وتشير المعطيات إلى أن عدداً من الأفلام التي عُرضت في دورات سابقة من المهرجان نجح في دخول المنافسة على الجوائز الكبرى، ما عزز مكانة فينيسيا كمنصة انطلاق رئيسية للأعمال السينمائية الطموحة نحو الجوائز العالمية، فضلاً عن كونه منصة بارزة لعروض السجادة الحمراء التي تستقطب كبار نجوم وصناع السينما.

ويمنح المهرجان سنوياً مجموعة من الجوائز المرموقة، أبرزها الأسد الذهبي لأفضل فيلم والأسد الفضي للإنجازات الفنية والإخراجية، وهما من أكثر الجوائز تقديراً في صناعة السينما العالمية.

أعمال لمخرجين عالميين في الدورة المقبلة

تتجه الأنظار إلى الدورة الـ 83 من مهرجان فينيسيا السينمائي، والتي من المقرر أن تُقام في الفترة ما بين الـ 2 والـ 12 من أيلول 2026 في جزيرة ليدو بمدينة فينيسيا، وفق موقع (فارايتي) المتخصص في أخبار السينما والترفيه، وسط ترقب لأفلام جديدة لمخرجين بارزين مثل ديفيد فينشر، وفيرنر هرتزوغ، وناني موريتي، وتوم فورد، الذين يمثلون أسماء مؤثرة في السينما العالمية خلال العقود الأخيرة.

ومن بين الأعمال المنتظرة، فيلم مغامرات كليف بوث لديفيد فينشر، الذي يُعد امتداداً لأحد أفلام كوينتن تارانتينو السابقة، إلى جانب فيلم حسابات مجتمعية لآرون سوركين، المرتبط درامياً بفيلم الشبكة الاجتماعية.

تنوع الإنتاجات بين الدراما والتشويق

تشير توقعات موقع (فارايتي) إلى أن الدورة الجديدة ستشهد تنوعاً في أنماط الأفلام المعروضة، بين الدراما التاريخية وأفلام التشويق والإنتاجات ذات الطابع التجريبي، ما يعكس حرص إدارة المهرجان على تقديم برنامج متوازن يرضي مختلف الأذواق السينمائية.

وفي هذا السياق، يبرز فيلم باكينغ فاستارد لفيرنر هرتزوغ كأحد الأعمال المثيرة للجدل، إلى جانب أفلام أخرى تتناول موضوعات إنسانية معقدة في إطار سردي غير تقليدي.

كما يواصل المهرجان اهتمامه باكتشاف التجارب السينمائية الجديدة من خلال قسم أوريزونتي (آفاق)، الذي يُعد منصة مخصصة للأعمال المبتكرة والاتجاهات الجمالية والسردية الحديثة في السينما العالمية، ويمنح مساحة واسعة للمواهب الصاعدة والتجارب الفنية المختلفة.

حضور عربي وابتكار رقمي

رغم أن إدارة مهرجان فينيسيا لم تعلن حتى الآن البرنامج الرسمي الكامل للدورة الجديدة أو القائمة النهائية للأفلام المشاركة، فإن التوقعات تشير إلى استمرار الحضور العربي في هذا العام، استناداً إلى المشاركة اللافتة التي سجلتها السينما العربية خلال السنوات الأخيرة في الأقسام الرسمية والموازية للمهرجان، حيث حظيت أعمال عربية باهتمام نقدي واسع ونجح بعضها في حصد جوائز دولية، ما عزز مكانة السينمائيين العرب في واحدة من أبرز المنصات السينمائية العالمية.

كما يواصل المهرجان تطوير برامجه المرتبطة بالتقنيات الحديثة من خلال قسم فينيسيا إيميرسيف (فينيسيا الغامرة) المخصص لمشاريع الواقع الافتراضي والواقع الممتد والتجارب الرقمية التفاعلية، في خطوة تعكس اهتمامه بمستقبل الفنون البصرية والوسائط الجديدة.

منافسة مستمرة مع كان وبرلين

لا تزال المنافسة بين المهرجانات الثلاثة الكبرى قائمة، حيث يسعى كل منها إلى تعزيز موقعه في جذب الإنتاجات الكبرى، وسط تحديات تتعلق بالتمويل وتوفر الأفلام ذات الجودة العالية.

ويؤكد هذا الواقع أن صناعة المهرجانات السينمائية أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بحركة الإنتاج العالمي، وليس فقط بعرض الأفلام.

آفاق مستقبلية للمهرجان

مع اقتراب الإعلان عن البرنامج الرسمي للدورة المقبلة، تتزايد التوقعات بأن يواصل مهرجان فينيسيا تعزيز مكانته كأحد أهم المنصات السينمائية في العالم.

ويبدو أن مهرجان فينيسيا ماضٍ نحو دورة جديدة تعزز حضوره الدولي عبر مزيج من الأعمال السينمائية البارزة والمخرجين العالميين، في وقت تشتد فيه المنافسة بين المهرجانات الكبرى لتقديم الأفضل على مستوى الفن السابع، بما يرسخ دوره التاريخي كأحد أهم المهرجانات السينمائية العالمية، وجسر رئيسي نحو الجوائز الدولية الكبرى.