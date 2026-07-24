أنغام من عبق التراث.. أمسية موسيقية لفرقة قصب في ثقافي المزة

دمشق-سانا

أعادت أمسية أنغام من عبق التراث في المركز الثقافي العربي بالمزة أصداء الموسيقا السورية إلى الواجهة، حيث صدحت فرقة وكورال قصب، بقيادة محمد عيد، بمختارات موسيقية وغنائية مستوحاة من الموروث السوري، في لقاء جمع بين أصالة النغم وحيوية الأداء.

وعكست الأمسية الدور الذي تؤديه المؤسسات الثقافية في صون الذاكرة الفنية السورية ونقلها إلى الأجيال الجديدة، من خلال إعادة تقديم التراث الموسيقي، بما يكشف غناه وتنوعه وعمق حضوره في الوجدان الشعبي.

أنغام التراث تجدد ذاكرة الأجيال

وقدمت الفرقة خلال الأمسية مختارات موسيقية منتقاة بعناية، تُظهر تنوع المدارس الغنائية السورية من الموشحات والقدود الحلبية إلى الأغاني التراثية والشعبية التي ارتبطت بالمناسبات الاجتماعية ساعية إلى تعزيز حضور التراث الموسيقي في الفضاء العام، وإيصاله إلى جمهور واسع، ولا سيما الشباب، عبر أداء جماعي يبرز جماليات الصوت والتركيب اللحني، ويعيد الاعتبار لروح الغناء التراثي بوصفه جزءاً من الهوية الثقافية السورية.

وسلّطت الأمسية الضوء على أهمية التراث الغنائي السوري بوصفه أحد المكونات الأساسية للهوية الوطنية، ووسيلة للتواصل بين الأجيال، وقدمت مختارات غنائية مثل “هالأسمر اللون” و”بالي معاك” و”طالعة من بيت أبوها” و”على دلعونا” و”لزرعلك بستان ورود” و”على حسب وداد” وغيرها، بما يعكس عمق التجربة الموسيقية السورية وقدرة الفنون على حفظ الذاكرة الجماعية ونقلها عبر الزمن.

وتؤكد الأمسية أن الأنشطة الفنية التراثية تمثل فعلاً ثقافياً يسهم في تعزيز الهوية وتنشيط الحياة المجتمعية، عبر جمع الجمهور حول إرث فني مشترك يعيد إليه إحساس الانتماء ويقوي صلته بتاريخ المكان والناس.

الحفاظ على التراث وتقديمه بطريقة عصرية

‏وبيّن قائد ومؤسس ‏فرقة “قصب” الناشئة في دمشق محمد عيد في تصريح لـ سانا، أن الفرقة تهدف إلى الحفاظ على التراث وتقديمه بشكل عصري وحديث باستخدام آلات موسيقية تراثية كالناي والعود والقانون وتضم الفرقة 15 عضواً في الكورال ومثلهم من العازفين، تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و40 سنة يقدمون عروضاً موسيقية تشمل القدود الحلبية وقطعاً موسيقية تراثية أخرى، كما تستعرض مقامات موسيقية مثل مقام العجم والحجاز.

وشهدت الأمسية حضوراً لافتاً من محبّي الموسيقا التراثية، الذين تفاعلوا مع الأداء الجماعي للفرقة ومع التنويعات اللحنية التي قدّمتها.

وأوضح يحيى عمراني، أحد الحضور، أن هذا التفاعل عكس حاجة الجمهور إلى فعاليات فنية تعيد إحياء الذاكرة الموسيقية، وتقدّم محتوى فنياً أصيلاً ينسجم مع الذائقة العامة، ويعزّز التواصل بين الفنانين والجمهور.

من جهتها، أشارت عفراء صالح، من الحضور إلى أن الأمسية شكلت مساحة للتلاقي بين مختلف الشرائح العمرية، ما يؤكد قدرة الفنون التراثية على جمع الناس حول قيم مشتركة، وإحياء الروابط الاجتماعية عبر فعاليات ثقافية تُعيد الاعتبار للغناء بوصفه لغة وجدانية جامعة.

وتأتي الأمسية في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التراث الغنائي السوري وتقديمه بصورة معاصرة تحاكي تطلعات الجمهور، والتأكيد أن صون التراث ليس مهمة توثيقية فحسب، بل هو فعل ثقافي حيّ يتجدد عبر الأداء الموسيقي، ويُسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتنشيط الحياة المجتمعية، وترسيخ حضور الفنون في المشهد الثقافي السوري.